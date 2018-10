30 октября 2018 г. Эрин Данн | The Washington Examiner Как российское вредоносное ПО внедряется в компьютеры правительственных органов? Благодаря госслужащим, которые смотрят порно "Хотите внедрить вредоносное ПО в компьютерные системы правительства США? Поставьте на него гиперссылку на порносайте, и есть вероятность, что какой-нибудь госслужащий скачает эти файлы на свой рабочий компьютер", - пишет обозреватель The Washington Examiner Эрин Данн. "Именно таким образом один сотрудник предприятия спутниковых съемок Геологической службы США впустил в систему русских. Некоторые из 9 тыс. сайтов с видео для взрослых, на которые он заходил со своего рабочего компьютера (остается лишь гадать, успевал ли он работать), были связаны ссылками с неким российским сайтом и содержали вредоносное ПО", - говорится в статье. Министерство внутренних дел США провело расследование, и сотрудник, судя по всему, был уволен. Но газета полагает, что это не первый и не последний случай: "В последние годы сотрудники Комиссии по ценным бумагам и биржам и Агентства защиты окружающей среды получили выговоры за просмотр порно не только на служебных компьютерах, но и в рабочее время (иногда, по-видимому, целыми днями)". "Согласно расследованию от 2017 года, более 100 сотрудников 12 крупных федеральных агентств США либо сознались в просмотре порно в рабочее время, либо попались на этом", - добавляет автор. Источник: The Washington Examiner