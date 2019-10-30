Папа Римский Бенедикт покрывал сексуальные преступления в Ватикане?

"Серьезные подозрения возникают в отношении 8-летнего правления Папы Римского Бенедикта. Святой отец и его личный секретарь Георг Гэнсвайн годами прикрывали и скрывали сексуальные домогательства в Ватикане?"- задается вопросом немецкий таблоид Bild.

"Такое обвинение следует из конфиденциальных электронных писем и документов, имеющихся в распоряжении Bild. В центре скандала стоит немецкий прелат, руководивший одним из подразделений государственного секретариата Папы Римского Бенедикта. Он, по-видимому, годами домогался священников в Ватикане", - говорится в публикации.

"Несмотря на то, что информация о домогательствах предоставлялась в письменном виде личному секретарю Папы Римского, об обвинениях не были уведомлены ни церковная юстиция, ни прокуратура. Вместо этого прелата сначала перевели за границу в качестве дипломатического представителя Папы Римского, а после новых обвинений - обратно в его родную епископию, в духе дурной традиции, охватывающей на протяжении десятилетий Ватикан, епископии и церковные приходы: священников, обвиняемых в сексуальных домогательствах, в условиях полной секретности переводят в другие приходы", - отмечает журналист Николаус Харбуш.

Между тем, скандалом с сокрытием сексуальных преступлений занялись правоохранительные органы. "В 9-страничном заявлении в прокуратуру адвокат священника подробно описывает домогательства. Так, прелат неоднократно заставлял священника целоваться с языком. Обвиняемый одной рукой якобы сжимал половые органы своей жертвы, сдавливая другой рукой его горло так сильно, что священник не мог сопротивляться. В другом случае описывается, как прелат положил на письменный стол свой пенис и просил священника с помощью ботинка издеваться над своим половым органом".

"Личный секретарь Бенедикта Георг Гэнсвайн как минимум 7 лет знал об обвинениях, что доказывает имеющееся в распоряжении Bild письмо, которое Гэнсвайн написал в марте 2012 году пострадавшему священнику. Также и епископ родного прихода прелата был проинформирован кардиналом об этих домогательствах в декабре 2012 года. Это епископ подтвердил в разговоре с Bild, констатировав: прелат является "гомосексуалистом" и "пристает к другим".

"В январе 2013 года личного секретаря Бенедикта снова в письменном виде проинформировали о домогательствах прелата, что следует из письменного заявления одного полицейского священника, имеющегося в распоряжении Bild. (...) Однако ничего предпринято не было".

"В ответ на запрос Bild Гэнсвайн уверяет, что проинформировал об обвинениях управляющего по кадрам Папы Римского Бенедикта, однако тот не припоминает этого инцидента. В разговоре с Bild пострадавший священник обвиняет Ватикан в многолетнем сокрытии преступлений", - отмечает газета. "Как бы немыслимо это ни звучало - они делали это на благо Церкви", - говорит он.

"Его адвокат Александр Cтефенс ответил на запрос Bild: "Речь идет не только о преступлениях сексуального характера отдельного римского церковного деятеля, а о целенаправленном запугивании, злоупотреблении полномочиями и систематическом воспрепятствовании правосудию со стороны высшего руководства Церкви, чьей обязанностью должна являться борьба с домогающимися священниками по всему миру".

В ходе расследования Bildеще один священник обвинил прелата в домогательствах, подчеркивает издание.

Что же связывает Папу Римского Бенедикта с преступником? "Расследование Bild показало: в 2005 году обвиняемый прелат помог кардиналу Йозефу Ратцингеру устранить сопротивление его избранию на должность Папы Римского. Перед голосованием против немца сговорилась клика кардиналов (...). Обвиняемый прелат проинформировал одного из журналистов, запретный сговор получил огласку. (...) В результате Хорхе Бергольо - сегодняшний Папа Римский Франциск - не был избран в 2005 году. Папой Римским Бенедиктом стал Ратцингер", - пишет Bild.