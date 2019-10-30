Дикие свиньи тоже используют инструменты

"(...) Это открытие было сделано случайно. Биолог из Университета Париж-Сакле Мередит Рут-Бернштейн прогуливалась по зверинцу Зоологического сада в Париже, где она впервые увидела, как одна висайская бородавчатая свинья, закусив кусок коры, использовала его для вскапывания земли", - пишет швейцарская газета Le Temps.

"Я сразу же очень вдохновилась этим открытием и захотела узнать побольше, но не нашла никаких исследований об инструментах, используемых свиньями. Я поняла, что увиденное мной было чем-то особенным", - добавляет она. Ее исследование, недавно опубликованное в журнале Mammalian Biology, обновляет наш взгляд на свиней и их способности", - указывает автор статьи.

"Сначала Мередит Рут-Бернштейн связалась с исследовательской группой зверинца, чтобы организовать сеансы наблюдения за этими дикими свиньями родом с Филиппин, которые являются близкими родственниками домашних свиней и кабанов из наших регионов. Но это ничего не дало. Даже когда исследователи прятали еду в опавших листьях, пытаясь заставить этих животных использовать инструменты для поиска почвы, те игнорировали палки, находившиеся в их распоряжении", - описывает журналистка.

"Тогда ученые выдвинули новую гипотезу: а, может, использование инструментов было связано со строительством гнезда? Каждые шесть месяцев дикая свинья готовит яму, покрытую листьями, где выводит свое потомство. Следующей весной ученые получили доказательство своей правоты. Три диких свиньи из четырех, содержавшихся в зоопарке, неоднократно использовали куски дерева для того, чтобы вырыть яму", - говорится в статье.

"Одна из сильных сторон этого исследования заключается в том, что оно показывает: использование инструментов связано с определенным контекстом, а именно с построением гнезда", - комментирует Тибо Грубер, приматолог из Женевского университета, специалист по использованию инструментов у шимпанзе.

"Возможность использования инструментов интересна с научной точки зрения, поскольку она предоставляет информацию не только об умственных способностях животных, но и об эволюции видов в животном мире. Традиционно считалось, что этот навык был характерен для человека, затем сферу его применение расширили, сначала включив больших человекообразных обезьян, а затем понемногу добавив туда многие другие виды, которые соревнуются в изобретательности в этой области", - указывает издание.

"(...) То, что свиньи тоже могут использовать инструменты, неудивительно, - подчеркивает Мередит Рут-Бернштейн. - Потому что это семейство млекопитающих, включая такие виды, как дикие кабаны, бородавочники или домашние свиньи, славится своим интеллектом. Его наиболее мыслящие представители, например, домашние свиньи, могут быстро узнать, где в лабиринте спрятана еда. Они также могут сравнивать количество порций еды в разных местах лабиринта, чтобы выбрать лучшие укрытия во время их следующих посещений".

"(...) По мнению Мередит Рут-Бернштейн, "вполне вероятно, что висайские бородавчатые свиньи и другие свинообразные используют инструменты в условиях дикой природы. Этого еще не наблюдалось, возможно, потому, что возможности для их изучения предоставляются нечасто, особенно для таких находящихся под угрозой исчезновения видов, как висайские бородавчатые свиньи". Это исследование в любом случае может побудить нас по-иному взглянуть на тех свиней, которые обитают в наши регионах...", - резюмирует Le Temps.