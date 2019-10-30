Почему в интернете на смену кошкам пришли собаки

"В нашем стремительном мире полагаться можно было, по крайней мере, на одно: контент с котиками будет существовать вечно. Но эти времена прошли: интернет превратился в площадку для собак", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"То, что в интернет придут собаки, долгое время считалось очень маловероятным, ведь он был царством кошек. Кошек снимали на камеру, фотографировали, видео и фотографии с ними рассылали друг другу, превращали их в мемы (...). Одно только видео с играющим на синтезаторе котом по кличке Фатсо посмотрели 56 млн человек", - отмечает журналист Ханнес Фольмут.

По всему миру проводятся фестивали "кошачьих" видео, в Калифорнии ежегодно проходит фестиваль любителей кошек CatCon, появилась традиция проводить "субкоты" (caturdays), когда по субботам люди публикуют в интернете фотографии и видео с кошками, а в 2016 году в Нью-Йорке прошла выставка, посвященная "кошачьему" контенту.

"Когда Тима Бернерса-Ли, британского физика, информатика и соизобретателя Всемирной паутины, спросили, что удивило его в интернете больше всего, он ответил: "kittens", котики", - передает издание.

В различных американских университетах сформировались и группы ученых, изучающих "кошачий" контент. Например, Элиз Грэхем из Университета Стоуни-Брук. По ее словам, у образа кошки, как у любого символа, есть несколько уровней. "И один из них во многом связан с контркультурой, которую олицетворял интернет на раннем этапе своего развития. В начале 1990-х годов интернет был диким, анархичным и крайне дадаистическим, говорит Грэхем".

"Согласно исследованию Грэхем, все началось с юзнета, форума в интернете "каменного века". Там группа пользователей создала форум любителей кошек, чтобы вскоре обмениваться на нем видео с кошками. Был найден талисман сети, "тотемное животное интернета": нонконформистское, самостоятельное, анархичное, не поддающееся контролю".

"Кошка как символ олицетворяет нечто субверсивное, порой даже политическое. Такого мнения придерживается по крайней мере Итан Цукерман, один из наиболее известных знатоков интернет-культуры. (...) "Нам нужно пространство для дурачества. Быть всегда серьезным невозможно и абсолютно нежелательно", - говорит он". В 2008 году он выдвинул теорию о связи кошек и цифрового активизма, согласно которой "правительства с трудом могут парализовать интернет-платформы, на которых послушные граждане обмениваются фотографиями кошек, что в свою очередь дает интернет-активистам возможность использовать эти платформы для своих акций", говорится в статье.

Тем не менее, на "пушистых" страницах интернета сегодня можно увидеть все больше собак, чем кошек. Померанский шпиц Бу собрал в Facebook в два раза больше лайков, чем сердитая кошка Grumpy Cat, а по данным BBC, люди уже давно чаще ищут в интернете "милых собак", а не "смешных кошек". "Преданные собаки, радостно подставляющие морду любой камере, - вот новые животные-герои интернета", - отмечает издание.

Но почему же собаки пришли на смену кошкам? "Переход с кошек на собак связан с тем, что сегодня интернет - это мейнстрим. Его использует каждый, а не только ботаники и нонконформисты", - говорит Цукерман.

"Сеть больше не является контрпроектом существующей системы. Она сама стала системой", - указывает издание.

"Впрочем, контент с кошками по-прежнему загружают, потребляют, воспринимают, хотя и не в таком количестве. К тому же, кошка является в интернете символом, а символ продолжает жить, даже если его не видно", - пишет Süddeutsche Zeitung в заключение. Распространение "кошачьего" контента в сети можно использовать в качестве своего рода лакмусовой бумажки: если его много, значит контркультура еще жива. "Интернет без кошек возможен, но бесполезен", - резюмирует издание.