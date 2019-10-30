Московский маневр

"России приходится беспокоиться об участии в Олимпийских играх в Токио - и она внезапно преподносит себя кроткой и самокритичной. Всего лишь прикрытие?", - задается вопросом журналист немецкого издания Süddeutsche Zeitung Йоханнес Аумюллер.

"Для обычных медведей сейчас начинается сезон, когда они постепенно готовятся к зимней спячке; это, кажется, не касается медведей из цифрового мира, - отмечает автор статьи. - Компания Microsoft утверждает, что недавно снова обнаружила в антидопинговых организациях активность хакеров из группы Fancy Bears, предположительно управляемых из Москвы".

Сейчас для российского спорта многое стоит на кону. Государственный допинговый скандал продолжается, на этот раз в виде лабораторных данных, которые, очевидно, в подвергнувшейся манипуляциям форме были переданы Всемирному антидопинговому агентству. "Поэтому ответственным лицам в Москве приходится дергать за некоторые веревочки, чтобы все не закончилось жестким штрафом: отстранением от летних Игр в Токио в 2020 году".

"В связи с этим бросается в глаза то, что Россия в целом преподносит себя в спорте иначе, чем раньше. Громкие ругательства в адрес Запада слышны реже. (...) Российским функционером, который на Западе сейчас слышен отчетливее остальных, является Юрий Ганус, глава российского антидопингового агентства "Русада". Из его уст звучат поразительные слова. Ганус называет текущую ситуацию "трагедией", признает манипуляцию лабораторными данными и так открыто критикует структуры и других спортивных функционеров, что беспокоится за свою безопасность".

Возможно, у некоторых на Западе это вызовет больше доверия. "Однако в заявлениях Гануса есть слабые стороны. Например, когда он постоянно освобождает от ответственности президента Владимира Путина. Или когда он разглагольствует о важном неизвестном человеке, который исказил лабораторные данные и которого невозможно обнаружить. Звучит малоубедительно в стране, где почти все поддается контролю. Поэтому возможно даже, что самокритичный глава "Русада" является отвлекающим маневром. Прикрытием, которое, вероятно, также является частью российской стратегии, как и модные мишки", - заключает Süddeutsche Zeitung.