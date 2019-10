30 октября 2019 г. Гарри Каспаров | The Washington Post Этот советский диссидент знал, почему поиск общего языка с диктаторами не сработает "В воскресенье вечером в Кембридже в Англии скончался бывший советский диссидент Владимир Буковский", - пишет в газете The Washington Post Гарри Каспаров, основатель Renew Democracy Initiative и председатель Фонда по правам человека, называя его "мощным символом сопротивления коммунистическому угнетению". "Для многих из нас в Советском Союзе в 1980-х годах имя Буковского было окутано легендой, поскольку в 1976 году его насильственно изгнали из СССР. Советские власти стали бояться его способности организовать заключенных, где бы он ни содержался, но превратить его в мученика также было непривлекательной альтернативой (...)", - отмечает Каспаров. "В своих трудах и публичных заявлениях Буковский неуклонно поддерживал прямую оппозицию Советскому Союзу, осуждая за соглашательство и сговор таких людей, как Генри Киссинджер, выступавших за аморальную реальную политику. Буковский отчетливо видел, что "мирное сосуществование", за которое ратовали советский лидер Никита Хрущев и его преемники, было фикцией. По словам Буковского, ни одна страна, способная заключать в тюрьму и подвергать пыткам своих граждан так, как это делал Советский Союз, не может быть частью цивилизованного мира прав человека и свободы личности", - говорится в статье. Каспаров впервые встретился в Буковским в Праге, "на конференции для советских диссидентов и их сторонников, организованной президентом Чехии Вацлавом Гавелом. К сожалению, по словам Буковского, Гавел был единственным мировым лидером, который предложил прямую поддержку советскому диссидентскому движению. (...) Было недолгое время, когда я и другие участники демократического движения надеялись, что Буковский пойдет по стопам чешского диссидента-драматурга, превратившегося в политического лидера и национальную совесть. (...) Ходили слухи, что Бориса Ельцина можно будет убедить выбрать Буковского в качестве напарника на первых президентских выборах в России, которые должны были состояться в июне того года, но вместо этого в последний момент Ельцин выбрал коммуниста-военного Александра Руцкого. Возможно, это был столь же роковой упущенный шанс для судьбы России, как и тогда, когда позже Ельцин отверг Бориса Немцова как своего преемника, избрав вместо него бывшего подполковника КГБ Владимира Путина". "После распада СССР Союза Буковский сосредоточился на разоблачении преступлений советских спецслужб (...).Он надеялся стать свидетелем подобного Нюрнбергскому процессу суда над советским коммунизмом, полную подотчетность общественности и чистку аппарата безопасности. Он понимал, что это важно не только для того, чтобы искоренить КГБ в России, чтобы могла процветать демократия, но и для того, чтобы раскрыть истинные ужасы советского режима каждому россиянину и миру", - указывает автор публикации. "Явным признаком грядущего стало то, что в 1993 году работа Буковского в архивах КГБ была свернута. Не будет никакой люстрации, никаких комиссий по установлению истины, только жалкий фарс в 1992 году, чтобы (ненадолго) запретить Коммунистическую партию, - напоминает Каспаров. - Советские архивы КГБ останутся секретными, и, хотя все остальные еще были полны надежд и не смогли прочитать знаки, острый моральный компас Буковского не подвел его. Он отказался вернуться в Россию из Великобритании, зная, что страна, которая отказалась отречься от своего жестокого прошлого, намечает курс на возвращение к нему". "Критика Буковского в адрес Путина сделала его мишенью типичной дискредитирующей кампании КГБ в последние годы его жизни (...). Сегодня предупреждения Буковского о том, что нельзя объединяться с деспотизмом, нужны как никогда. Как он писал в "Московском процессе", "голос совести буди твердить свое: наше грехопадение началось тогда, когда мы согласились "мирно сосуществовать" со злом". Мы действительно пали низко, и голос Владимира Буковского всегда будет с нами, чтобы поднести зеркало истории к любому, кто будет заявлять о необходимости найти общий язык с диктаторами", - заключает Каспаров. Источник: The Washington Post