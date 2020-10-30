Больницы на прицеле у российских хакеров

"У ФБР имеется "достоверная информация" о том, что российские хакеры планируют атаки на медицинские учреждения США", - передает австрийское издание Die Presse.

"В США снова значительно растет число зараженных коронавирусом. В некоторых штатах снова исчерпаны мощности больниц, для лечения пациентов с более слабыми симптомами сооружаются временные госпитали. В то время как врачи борются за жизнь своих пациентов, ФБР предупреждает об "атаках с использованием программ-вымогателей, хищении данных и нарушении работы служб", - говорится в публикации.

"В частности, ведомство предупреждает о продолжающихся атаках с использованием троянца-вымогателя Ryuk. Такая программа обычно шифрует содержимое компьютеров и требует выкуп в обмен на разблокировку данных", - поясняет издание.

"В мае 2017 года во время всемирной атаки подобного рода с использованием троянца WannaCry также пострадала работа британских больниц. Им пришлось отказывать пациентам в приеме, отменять операции и переводить экстренных больных в другие учреждения. В конце сентября этого года жертвами атаки стали компьютеры компании UHS, управляющей 400 больницами и многочисленными другими медицинскими учреждениями. Эта атака, возможно, была совершена российской хакерской группировкой Wizard Spider. У ФБР якобы имеется "достоверная информация" о том, что и другая российская группа, действующая под именем Ryuk, сейчас целенаправленно берет на прицел больницы".

"Евгений Касперский, основатель и глава "Лаборатории Касперского", резко осудил атаки в сентябре. "Каждая атака на больницу в данный момент может расцениваться как равнозначная теракту", - заявил он".

"UNC1878, восточноевропейская хакерская группа, целенаправленно берет на прицел американские больницы, используя программы-вымогатели, и вынуждает их переводить пациентов в другие учреждения, - говорится далее. - (...) "UNC1878 - одна из наиболее наглых, бесцеремонных и опасных группировок, которые я наблюдал за свою карьеру", - говорит эксперт по безопасности Чарльз Кармакал из компании Mandiant".

"Федеральные власти тем временем призвали медицинские учреждения США принять "своевременные и подобающие меры предосторожности", чтобы защитить свои компьютерные сети", - передает Die Presse.