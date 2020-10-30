Беспрестанная "война дронов" в Нагорном Карабахе

"(...) Через месяц после начала конфликта анклав, в котором проживало 150 тыс. человек, в основном армяне, опустел на 60%, так как его жители уехали в страхе перед авиаударами. Широко используемые азербайджанскими войсками ударные беспилотники Bayraktar TB2 турецкого производства и беспилотные летательные аппараты Orbiter 1K и Harop2 израильского производства постоянно обрушивались на сражающихся, а также на инфраструктуру городов и деревень Нагорного Карабаха. Превосходство в воздухе позволило прорвать оборону Армении в нескольких местах", - пишет специальный корреспондент Le Monde в Горисе и Ереване Изабель Мандро.

"(...) В Горисе, первом армянском городе, в который можно попасть из Нагорного Карабаха, реквизированные сейчас гостиницы переполнены беженцами. Гаяне, не желающая называть свою фамилию, оказалась в одной из них с двумя маленькими мальчиками, мачехой, соседями и их детьми. "Мы все из одного места, из Аскеранского района, там остались только воюющие мужчины и несколько стариков, - сказала осунувшаяся молодая женщина. - Но после бомбардировки администрация попросила нас уехать".

"Жители Еревана приезжают в Горис, чтобы предложить приют у себя дома семьям с одним родителем, которым некуда деваться, - говорится в статье. - В понедельник там был Масис Маилян, министр иностранных дел Арцаха - так армяне называют непризнанный международным сообществом самопровозглашенный анклав, объявивший о своей независимости в 1992 году. "Пока нам удалось сдержать азербайджанцев, но их цель ясна, они хотят нас выгнать", - выпалил он с мрачным видном, а затем пообещал бороться до последнего вздоха".

"В Армении не вызывает никаких сомнений продвижение противника, пользующегося военной поддержкой Турции. Во вторник азербайджанские войска захватили стратегический город Кубатлы, расположенный недалеко от иранской границы. В Ереване улицы украшены флагами и усиливаются призывы к мобилизации. Как и многим другим, 34-летнему водителю Аветику Матевосяну позвонили по мобильному телефону и попросили явиться в ближайший полицейский участок. Перед отъездом на фронт он пройдет короткую оружейную подготовку. Впервые создаются женские боевые отряды - даже жена премьер-министра Никола Пашиняна объявила, что присоединится к одному из них", - сообщает автор статьи.

"Дроны-убийцы, оснащенные "глазком", бортовой камерой для выбора целей, неотвязно преследуют умы. Каркас устройства такого типа, сбитого до того, как оно достигло своей цели, представляет собой достаточно редкое изображение, и оно сразу же облетело социальные сети, тем более в такой момент, когда многие разочаровались во Владимире Путине, который все еще не пришел на помощь своему армянскому союзнику и не задействовал свою систему радиоэлектронной борьбы "Красуха", способную выводить дроны из строя", - комментирует Мандро.

"О пронзительном звуке сирен, объявляющих о воздушных налетах в Нагорном Карабахе, рассказывает Сусанна Григорян, прибывшая с пятью детьми в село Аршалуйс, расположенное в 30 км к югу от Еревана. "В Степанакерте это началось 27 сентября в 8:10 утра, и моя старшая дочь потеряла сознание, - говорит она. - Из окон мы видели пролетающие мимо дроны и гадали, куда они упадут. Мы провели в подвале три дня и три ночи, а затем, когда поняли, что это продлится долго, уехали".

"В довольно просторном доме ее хозяев, Сусанны Вардумян и ее мужа, сейчас живут двенадцать человек, недавно они приняли еще троих подростков. "История повторяется, - вздыхает хозяин. - Я сам из Нагорного Карабаха, и я был их ровесником в первую войну [1992-1994], но эта война совсем другая. Раньше были бои другого характера, почти рукопашные, мы прятались в лесах или в укрытиях, мы не боялись неба, но теперь приходится уезжать из-за дронов". Со слезами на глазах Сусанна Григорян кивает. Никогда, во время предыдущих конфликтов, в 1990-х годах, а также во время коротких, но жестоких столкновений весны 2016 года, она и ее семья не думали о том, чтобы покинуть Нагорный Карабах. Однако на этот раз приказы об эвакуации чаще всего отдавались местными властями", - пишет le Monde.

"(...) Ожесточенность боев усугубляется ужасными семейными историями про то, как с мобильного телефона их родственников звонили боевики с противоположной стороны, хвастаясь тем, что они убили и изуродовали своих пленников. "Это явный психологический террор", - утверждает правозащитник из Степанакерта Артак Бегларян, который перечисляет свидетельства по этому поводу. Всеобщее возмущение вызвало появившееся в его собственном Instagram изображение обезглавленного армянского солдата из Гориса. Незадолго до этого брату жертвы позвонили сами палачи", - говорится в публикации.

"Это жестокая война", - говорит полковник Сурен Хачапрян, ответственный за кладбище Эраблур в Ереване, там находится пантеон "героев", где каждый день воздаются воинские почести тем, кто отправился воевать в Нагорный Карабах и кто погиб от авиаударов гораздо чаще, чем от любой другой формы противостояния. Выстроились в ряд более двухсот новых могил, наспех засыпанных землей и охапками гвоздик, с множеством небольших временных табличек с двумя датами: 2001-2020 годы. За последним рядом во вторник работали четыре экскаватора, расчищая огромное пространство", - резюмирует Изабель Мандро.