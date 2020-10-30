После теракта в Ницце выясняются теневые зоны маршрута подозреваемого, недавно прибывшего в Европу

"Каким был маршрут Брахима А., тунисца 1999 года рождения, между его прибытием на континент 20 сентября и нападением на базилику Нотр-Дам? Трудно восстановить его точно, хотя представляется очевидным, что он находился во Франции всего несколько дней и не был "известен" спецслужбам", - пишет Le Monde.

"(...) Краткое изложение в трех словах: "Обезглавливание в Ницце" является грубым, неполным, но, тем не менее, идеально подходит для описания событий, которые недавно развернулись в базилике Нотр-Дам. Потому что они говорят о жестокости совершенного акта. И словно уклоняются от того, чтобы объявить о том, что во Франции совершенновый теракт. Исламистский террорист ударил в сердце церковь, через две недели после того, как один из ему подобных ударил в сердце школу, через пять недель после того, как другой из ему подобных ударил в сердце прессу, в данном случае Charlie Hebdo, или, скорее, то, что он принял за Charlie Hebdo, что в сущности равносильно",- указывает автор статьи Николя Шапюи.

"Обезглавливание в Ницце". Краткое изложение оказывается неполным: на самом деле, 60-летней женщине "очень глубоко перерезали горло в целях обезглавливания", как сказал Жан-Франсуа Рикар, глава Антитеррористической прокуратуры. 55-летний священник этой церкви был убит ударом ножа в горло. Другая 44-летняя женщина была ранена, ей удалось сбежать и укрыться в соседнем ресторане. Но это была лишь кратковременная передышка: она умерла от травм после того, как отправила сообщение своим детям о том, что она их любит", - передает издание.

"Сцена ужаса длилась почти полчаса между 8:29 утра, когда террорист вошел в церковь, и 8:57 утра, когда четыре сотрудника муниципальной полиции, в свою очередь, вошли в здание церкви. Они прошли по узкому коридору, столкнулись лицом к лицу с нападавшим, который кричал "Аллаху Акбар!" ("Аллах велик!" по-арабски) с 30-сантиметровым ножом в руке, полицейские безуспешно пытались нейтрализовать его с помощью электрического импульсного пистолета, в затем выстрели 14 раз - столько патронов было найдено там. Тяжело раненого мужчину, получившего ранения в ногу, грудь и плечо, в срочном порядке доставили в больницу. В четверг вечером он еще не пришел в себя", - говорится в статье.

"При нем следователи обнаружили документ итальянского Красного Креста, устанавливающий то, что это Брахим А., тунисец 1999 года рождения, который прибыл в Европу через остров Лампедуза 20 сентября, и его маршрут на данном этапе полон теневых зон, - указывает журналист. - Известно лишь, что молодой человек приземлился в Бари, в Апулии, 9 октября, предположительно после того, как он прошел карантин из-за заражения коронавирусом, сообщил один источник в полиции".

"(...) Каким был маршрут Брахима А. от момента его прибытия на континент до нападения на базилику? Трудно восстановить его точно, хотя кажется очевидным, что этот человек пробыл во Франции всего несколько дней. Он не "известен" ни спецслужбам, ни разведке, ни полиции. Он не пытался проходить какие-либо административные процедуры, и поэтому нигде не регистрировался. Какие еще следы он мог оставить, особенно в Италии, где, казалось бы, у него должны были быть контакты? Это предстоит выяснить следователям. Жан-Франсуа Рикар, глава антитеррористической прокуратуры, который немедленно приступил к делу в четверг утром, во время своей пресс-конференции выразил недовольство тем фактом, что некоторые СМИ опубликовали полное имя нападавшего, что создает помехи расследованию", - пишет Le Monde.

"Следственные действия по поводу мотивов убийцы не должны затягиваться. Мужчина неоднократно кричал "Аллаху Акбар!", сначала в базилике, а затем снова снаружи, хотя он был в критическом состоянии и ему оказывалась медицинская помощь. Прибыл ли он из Туниса специально, чтобы совершить нападение, или его мотивация коренилась во всемирном споре по поводу переиздания карикатур на пророка Мухаммеда, эпицентром которого является Франция?" - задумывается Шапюи.

"Внутри церкви полиция обнаружила сумку с его личными вещами, а также два неиспользованных ножа. Полиция также нашла Коран и два все еще действующих мобильных телефона. Цель представляется очевидной. По мнению Жана-Франсуа Рикара, на трех людей напали "по той единственной причине, что они находились в церкви". Непосредственной мишенью этого теракта стали Католическая церковь и ее верующие", - говорится в статье.

"В тот же злополучный день 29 октября последовали друг за другом новые тревожные предупреждения. Сначала издалека - нападение с ножом на охранника французского консульства в Джидде, в Саудовской Аравии. Пострадавший был доставлен в больницу, а преступник задержан. Затем уже ближе, в Лионе, в районе улицы Виктора Гюго был арестован 26-летний афганец. Мужчина, известный спецслужбам, был в традиционной одежде, на нем был тактический жилет, он размахивал и большим 30-сантиметровым ножом и был готов к действиям.Такое тревожное положение представляется очень серьезным", - отмечает журналист.

"Несколькими минутами ранее министр внутренних дел Жеральд Дарманен отправил телеграмму своим службам с просьбой усилить безопасность рядом с местами отправления культа и кладбищами, префектам и начальникам главного управления полиции, жандармерии и внутренней безопасности напомнили "о необходимости проявлять повышенную бдительность для предотвращения любых действий, которые могут быть совершены путем имитации", - передает издание.

"В то же время в Авиньоне разыгралась еще одна драма. 33-летний мужчина, вооруженный пистолетом, был застрелен сотрудниками правоохранительных органов. Он напал на мужчину североафриканского происхождения, который назвал себя представителем крайне правого движения Génération Identitaire. Когда приехали полицейские, он отказался подчиниться, наставив на них пистолет. Первого выстрела из штатного сублетального оружия LBD 40 оказалось недостаточно, чтобы его остановить. В итоге полицейские открыли огонь", - говорится в публикации.

"Невозможно установить связь между этими событиями. Чтобы объяснить эту вспышку насилия, несколько сотрудников полиции ссылаются на непосредственную угрозу карантина и тот аспект, что он вызывает беспокойство. Однако специалисты отмечают, что 29 октября - это дата Мавлида, мусульманского праздника в честь рождения пророка Мухаммеда, карикатуры на которого вызывают возмущение некоторых верующих", - комментирует автор статьи.

"(...) Всплывает в памяти немало плохих воспоминаний, которые трудно отбросить. Попытка обезглавливания напоминает теракт в Конфлан-Сент-Онорин 16 октября, в результате которого погиб Самюэль Пати, преподаватель истории и географии, убитый радикально настроенным молодым человеком чеченского происхождения Абдуллахом Анзоровым за то, что на уроке он показывал карикатуры на пророка Мухаммеда. Город, в котором произошли события, Ницца, также уже сильно пострадал от терроризма. 14 июля 2016 года на Английской набережной, где жители собрались в ожидании фейерверка, произошел исламистский теракт, когда грузовик врезался в толпу, из-за чего 86 человек погибли и 458 получили ранения", - напоминает журналист.

"(...) В последние дни спецслужбы сообщили еще об одном призыве, на этот раз от "Аль-Каиды"*. Близкое к террористической организации агентство Thabat призвало своих последователей совершать теракты во Франции", - резюмирует Николя Шапюи.

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*Эта организация запрещена в РФ"