Иммунитет к коронавирусу держится почти полгода

"У того, кто заболевает Covid-19, вырабатывается иммунитет. Исследователи показали, что он держится несколько месяцев. Это хорошая новость для борьбы с пандемией", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"Как сообщают ученые в журнале Science, в рамках исследования они изучили более 30 тыс. пациентов с Covid-19. Сначала в крови этих пациентов обнаруживались антитела к вирусу Sars-CoV-2. Эти белки вырабатываются иммунной системой человеческого организма, чтобы побороть возбудителя и остановить его в случае повторного заражения. Однако не у всех антител есть такая способность", - поясняет издание.

"Поэтому исследователи изучили на примере небольшой группы испытуемых, есть ли в их крови так называемые нейтрализующие антитела, то есть молекулы иммунной системы, которые действительно могут вывести вирус из строя. Начиная с определенного количества антител, которое специалисты называют титром антител, нейтрализация вируса наблюдалась во всех пробах. Так как у большинства обследованных пациентов после заражения имелся соответствующий высокий титр антител, который уменьшался лишь к концу наблюдения, ученые пришли к выводу, что в большинстве случаев иммунный ответ защищает от повторного заражения в течение пяти месяцев или дольше", - говорится в статье.

"Новые данные интересны прежде всего в связи с разработкой вакцин. Так, в среду в пресс-релизе немецкого Научного медиацентра иммунологи заявили, что после естественного заражения Sars-CoV-2 защитный иммунитет скорее оказывается слабым - потому что вирус использует для попадания в организм носоглотку и там лишь в ограниченной степени контактирует с иммунной системой. Вакцины же чаще всего попадают в организм путем инъекции в мышечную ткань и могут провоцировать там более сильный иммунный ответ", - передает Süddeutsche Zeitung.