Агентские игры между друзьями

"Дело беглого бывшего члена совета директоров Wirecard Яна Марсалека приобретает все более странные черты. Федеральная прокуратура изучает сейчас вопрос о том, не был ли он агентом австрийской разведки", - сообщает немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"За поросшим плющом забором на улице Принцрегентенштрассе в Мюнхене на удивление тихо, - повествуют авторы статьи. - Прошли времена, когда старый особняк вблизи российского консульства посещали избранные гости: консультанты, мужчины, имевшие связи со спецслужбами, люди, предположительно занимающиеся отмыванием денег. Многие помещения внутри роскошного здания выглядят так, будто кто-то выезжал отсюда в большой спешке. В одной из комнат на третьем этаже в стенах зияют глубокие дыры; когда-то здесь были установлены толстые, крепко привинченные пластины из дерева и металла. Как рассказывают посвященные, это то, что осталось от комнаты, защищенной от прослушивания".

"Человека, который это организовал и чувствовал себя как дома на Принцрегентенштрассе, зовут Ян Марсалек. С конца июня бывший член правления компании Wirecard находится в бегах. Он бежал из Мюнхена через Вену в Минск, столицу Белоруссии, где его след теряется. Вполне возможно, что ему удалось добраться до России. Известно одно: Марсалек - главный подозреваемый в крупнейшем за всю историю Германии случае мошенничества с финансовыми отчетами", - отмечает издание.

"В настоящий момент федеральная прокуратура в Карлсруэ изучает роль Марсалека в качестве агента. У высшего правоохранительного органа Германии имеются основания полагать, что Марсалека, уроженца Австрии, "один из сотрудников австрийского Федерального ведомства по охране конституции и борьбе с терроризмом (BVT) вел как агента", говорится в ответе на письменный запрос депутата бундестага от Левой партии Фабио Де Мази".

"Вопрос о том, какие связи Марсалек поддерживал со спецслужбами, занимает немецкие органы безопасности уже несколько месяцев. В конце концов, уже давно речь идет о подозрении, что он мог работать и на российские спецслужбы, - указывают авторы статьи. - В последние месяцы руководитель подозрительно часто ездил в Россию, в гостях у Марсалека регулярно бывал загадочный россиянин, и менеджер даже якобы был в Сирии вместе российскими наемниками. Речь также идет о связях с бывшими сотрудниками спецслужб Ливии и США".

"Для спецслужб менеджер Wirecard был привлекательной целью. "Спецслужбы всегда ищут источники, которые могут оказаться дли них полезными, - сказал бывший сотрудник ЦРУ в разговоре с Süddeutsche Zeitung. - Влиятельные люди достойны внимания, даже если изначально неясно, какую пользу они могут принести".

"По информации Süddeutsche Zeitung, Федеральное ведомство по охране конституции и Федеральная прокуратура Германии начали масштабное расследование, запросы также были направлены партнерским спецслужбам, в частности британцам и американцам. Многочисленные истории о связях со спецслужбами России нельзя "ни подтвердить, ни опровергнуть", говорит человек, знакомый с расследованием. Марсалек, по его словам, остается "загадкой". Многие из его контактов очень подозрительны, но в случае с ним сложно отличить реальные связи и обычное хвастовство", - говорится в статье.

"Во всяком случае для спецслужб такая платежная система, как Wirecard, была бы интересной целью по многим причинам. Компания из Ашхайма выросла и разбогатела прежде всего благодаря осуществлению платежей для онлайн-казино и букмекерских фирм. С помощью таких провайдеров преступники часто отмывают грязные деньги. Откуда они берутся и куда в итоге поступают - это интересно для спецслужб как запада, так и востока", - отмечает издание.

"К тому же компания Wirecard выпускала и собственные кредитные карты. Оформленные на выдуманное имя, они могли быть идеальными для агентов, работающих под прикрытием за границей. По-видимому, такими картами иногда пользовалась и Федеральная разведывательная служба Германии (BND)".

Кроме того, пишет издание далее, Марсалек каким-то образом получил доступ к документу ОЗХО, в котором, как сообщается, содержалась и информация о химической формуле отравляющего вещества нервно-паралитического действия "Новичок". Судя по штрих-коду и номеру документа, он был взят из австрийского фонда.

"Как говорят в Берлине, в немецких кругах безопасности уверены: Марсалек поддерживал тесную связь с австрийским Федеральным ведомством по охране конституции и борьбе с терроризмом (BVT). И, судя по имеющимся данным, австрийские коллеги не проинформировали об этом немецкие спецслужбы. Что является афронтом".

"Хотя Австрия считает себя нейтральной страной и не входит в НАТО, спецслужбы Германии и Австрии считают себя партнерами. (...) "Канцлер должна срочно взять телефон и спросить Себастьяна Курца, чем здесь занимаются австрийцы", - требует депутат бундестага Фабио Де Мази".

"Речь сейчас идет и о возможной помощи в побеге: в последний раз Марсалека до его исчезновения видели вблизи Вены. На неприметном частном аэродроме он сел в самолет в направлении Минска. За несколько часов до этого он встречался в итальянском ресторане с загадочным человеком: это был бывший сотрудник BVT", - пишет Süddeutsche Zeitung.