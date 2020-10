30 октября 2020 г. Редакция | The Washington Post Редакция The Washington Post надеется, что протестное движение Белоруссии восторжествует: в этом может помочь президент США, более сочувствующий демократии "В течение примерно трех месяцев режим Александра Лукашенко в Белоруссии задерживал демонстрантов, избивал их, обстреливал из водометов, увольнял с работы и исключал из университетов. Несмотря на карательные меры, они упорно продолжают протестовать против кражи последних выборов со стороны Лукашенко. Это подлинное движение за демократию, которое не прекратится так просто - и, будем надеяться, восторжествует", - пишет газета The Washington Post в редакционной статье. (...) "Протестное движение еще не заставило Лукашенко покинуть кресло президента, где он остается при поддержке президента России Владимира Путина, в то время как настоящая победительница выборов 9 августа Светлана Тихановская все еще находится за пределами Белоруссии, - пишет издание. - Но Лукашенко не может чувствовать себя слишком уютно в этом кресле. Он проигнорировал требование оппозиции уйти в отставку, прекратить репрессии и освободить политических заключенных к 25 октября. В понедельник Тихановская призвала к всеобщей забастовке, повысив тем самым ставки. (...) Тысячи рабочих заводов и других предприятий, а также студенты университетов прислушались к призыву и не вышли (...)". "США и Европа ввели санкции против белорусских чиновников. Но президент Трамп, который любит автократов и диктаторов, в основном хранит молчание, возможно, чтобы не обидеть своего друга в Кремле. Кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден, не колеблясь, высказался прямо, заявив: "Я продолжаю поддерживать народ Белоруссии и поддерживаю его демократические устремления". (...) "Битва за Белоруссию не окончена. Протестующие заслуживают всяческой поддержки, которую только могут оказать демократические страны. Европейский парламент наградил протестное движение Премией Сахарова за свободу мысли, что стало достойным признанием "мужества, стойкости и решимости" протестующих. Самым большим призом будет окончание правления Лукашенко и мирная передача власти победительнице последних выборов, госпоже Тихановской", - заключает редакция газеты. Источник: The Washington Post