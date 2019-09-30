Путин сажает протестующих в тюрьмы ужаса

"В Москве тысячи людей приняли участие в протестах за освобождение политзаключенных. По совпадающим данным организаторов и российского МВД, в демонстрации приняли участие свыше 20 тыс. человек", - передает немецкий таблоид Bild.

"Под лозунгом "Отпускай!" они требовали от Кремля отменить драконовские наказания нескольким критикам режима, а также остановить другие политически мотивированные судебные процессы", - пишет издание.

"Председательница фракции зеленых в бундестаге Катрин Гёринг-Эккардт обвиняет Кремль в намерении запугать демонстрантов "с помощью арестов и насилия". По ее словам, продолжающиеся протесты "все более явно показывают желание перемен в российском гражданском обществе".

"Протесты показывают, что доверие к Путину и его партии достигло низшей точки. Правительство ФРГ должно очень четко дать понять, что оно на стороне всех тех, кто выступает за демократическую и мирную Россию", - заявила политик в интервью Bild.

"По данным ФСИН, за решеткой в России сидят сейчас около полумиллиона человек. Большинство из них, около 440 тыс. человек, содержатся в так называемых исправительных колониях. Эти колонии нельзя сравнивать с немецкими тюрьмами, - подчеркивают авторы статьи Лео Гинсбург и Филипп Пятов. - Условия здесь крайне жестокие - имеют место насилие и пытки. (...) Условия содержания заключенных нарушают любые права человека. В такие тюрьмы теперь сажают людей, протестовавших на улицах за честные и свободные выборы".

Так, 30-летний Владислав Синица получил 5 лет тюрьмы за бестактный твит, Константина Котова осудили на 4 года за неоднократное нарушение правил проведения митинга, Евгения Коваленко приговорили к 3,5 годам колонии за то, что он бросил урну под ноги полицейского.

"Наказаниями Кремль сигнализирует силовикам, что они по-прежнему неприкосновенны. Кроме того, эти случаи должны устрашающе подействовать на протестующих. Для этого достаточно некоторых приговоров", - сказал в разговоре с Bild Янис Клуге, эксперт по российской внутренней политике в берлинском фонде "Наука и политика".

Особое беспокойство вызывает у Клуге срок, к которому приговорили Владислава Синицу: по его мнению, приговор, вероятно, приведет к самоцензуре в соцсетях.

"За судебными процессами с беспокойством следит и МИД ФРГ. "Мы уже неоднократно подчеркивали, что право проведения мирных демонстраций является одним из основных прав, соблюдать которые Россия обязалась в Совете Европы и в ОБСЕ. Приговоры некоторых участников к многолетним срокам являются, на наш взгляд, необоснованными", - заявил в разговоре с Bild представитель министерства".