Акции протеста в России "Молодежь крупных городов задыхается"

Лев Гудков, социолог, директор "Левада-центра", в интервью французской газете Le Figaro рассказывает о волне летних акций протеста в России.

"(...) Таких массовых акций протеста в России не было с зимы 2011-2012 годов. В то время средний возраст протестующих составлял от 40 до 60 лет, и они принадлежали к московскому среднему классу. Молодежь составляла только от 10 до 12% участников митингов. И наоборот, большинству людей, которые вышли на митинги этим летом в Москве, Санкт-Петербурге, а также в нескольких крупных российских городах, не исполнилось тридцати лет", - отмечает Гудков.

"В период экономического развития, отмеченного бурным ростом массового потребления, опросы общественного мнения показывали, что молодые люди до 30 лет оказывали широкую поддержку Кремлю больше, чем другие. К гордости принадлежности к стране, вернувшейся на международную арену, добавлялся обнадеживающий образ Владимира Путина, своего рода "человека, сделавшего самого себя", который служил олицетворением русской мечты. Сегодня именно в среде молодых людей из крупных российских городов, выходцев из среднего класса, наблюдается самый высокий уровень неудовлетворенности", - указывает социолог.

"(...) Протесты обуславливаются рядом параметров: крах перспектив экономического развития, снижение покупательной способности на 13% за четыре года, фальсификация выборов, все более и более репрессивная система... Молодежь крупных российских городов задыхается. Этим летом у нее вызвали гнев неоправданные аресты, однако она все шире протестует против давления, с которым сталкивается в колледжах и университетах", - поясняет эксперт.

"Молодежь все меньше и меньше поддерживает распространяемый этими институтами идеологический дискурс о Великой России, православии, традиционных ценностях, цензуре, внешних угрозах и о Западе, который хочет уничтожить Россию. Молодые люди также более недоступны для воздействия государственной пропаганды, потому что они не смотрят телевизор и узнают обо всем в основном из интернета и социальных сетей", - утверждает Гудков.

"(...) Хотя недовольство постепенно распространяется на все уровни общества как в городах, так и в сельской местности, число протестующих остается низким", - подчеркивает собеседник издания.

"В Москве, в разгар протеста, насчитывалось от 50 до 60 тыс. участников митингов, что не так много для города с 15 млн жителей. Согласно нашим опросам общественного мнения, 37% москвичей заявили о том, что они положительно относятся к акциям за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, при этом 30% опрошенных относятся к акциям нейтрально и 25% относятся к ним негативно. И только 2% опрошенных заявили о том, что выходили на акции сами", - отмечает директор "Левада-центра".

"Безусловно, в общественной жизни акции протеста становятся все более ощутимыми, но не хватает организаций, способных консолидировать и направить недовольство. Властям удается контролировать ситуацию, увеличивая число массовых арестов и ударяя по кошельку. Штрафы на общую сумму 13 млн рублей (184 тыс. евро) в конечном итоге уничтожат структуры, стоящие за недавними акциями протеста по всей стране", - резюмирует Лев Гудков.