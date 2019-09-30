Карин Кнайсль: "Я на 100% согласна с предложениями Макрона по России"

Австрийский аналитик Карин Кнайсль, которая была министром иностранных дел экс-правительства Курца, в интервью французской газете Le Figaro, опубликованном в выходные, подчеркивает важность сближения Евросоюза с Россией с тем, чтобы не бросать ее в объятия Китая.

"(...) Сейчас мы слишком обеспокоены контактами Курца с Орбаном, говорим о популизме, забывая о том, что политика руководствуется экономическими интересами, в частности, энергетическими. Австрия никогда не была членом центральноевропейского клуба и не вставала на сторону Польши, Венгрии, Чехии и Словакии (Вышеградская группа). Кроме того, я отмечаю, что Варшава является столицей, наиболее критически настроенной в отношении проекта газопровода "Северный поток-2", который должен поставлять в Европу российский газ, причем по политическим причинам, связанным с НАТО. Тогда как мы поддерживаем этот проект. Наша компания OMV участвует в его финансировании и с удовлетворением поддерживает свои коммерческие связи с "Газпромом" уже пятьдесят лет", - сказала Кнайсль.

"(...) Когда я посылала пригласительный билет на свою свадьбу президенту России, как и другим членам правительства, я не думала, что он приедет. Но он приехал, что меня удивило. К тому же, благодаря этому моя свадьба оказалась очень веселой. А если более серьезно, то Путин, как и его министр иностранных дел Сергей Лавров, является лучшим дипломатом, чем европейские профессионалы, которые зациклены на заранее подготовленных сценариях. Они умеют смотреть своим собеседникам в глаза, чего сегодня не хватает в Брюсселе", - отмечает экс-глава МИД Австрии.

"(...) Я полностью согласна с предложениями и идеями Эммануэля Макрона, сформулированными в заявлении на встрече с послами. Россия находится в Европе, и мы должны вести себя так, чтобы не отпугнуть ее и не бросить ее в объятия Китая. Президент Франции также говорил о создании общей архитектуры безопасности, в которую следует включить Россию, и это было бы целесообразным. Что касается Украины, то давайте перенесемся немного назад и вспомним, какое разочарование вызвали у Москвы поведение американцев и некоторых европейцев в Ираке, а также образ действий НАТО в бывшей Югославии. Позднее, предложив создать Соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом - которое я считаю слишком жестким - Брюссель поставил Украину перед невозможным выбором. Ее вынудили окончательно укорениться в Евросоюзе, забывая о том, что страна находится в середине континента и стоит на распутье. Мы должны возобновить диалог с Россией, потому что даже во времена холодной войны мы общались лучше...", - указывает Карин Кнайсль.