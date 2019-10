Архив 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 января февраля марта апреля мая июня июля августа сентября октября ноября декабря 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Поиск Иностранная пресса о России и не только Press digest 30 сентября 2019 г. 30 сентября 2019 г. Дионн Сирси | The New York Times Алмазы, полевые командиры и наемники: новая российская схема в Африке "(...) Надеясь установить контроль над торговлей алмазами и объединить страну, правительство Центральноафриканской республики обратилось к новому партнеру - России, пойдя на то, что, как опасаются некоторые законодатели, является опасной сделкой, в результате которой одна угроза обменивается на другую", - пишет The New York Times. "Российские наемники распространились по всей стране и обучают местных солдат. Президент Центральноафриканской Республики назначил бывшего российского шпиона своим главным советником по безопасности. Русские привлекли полевых командиров к мирным переговорам с правительством, помогая договориться с более чем десятком вооруженных группировок о прекращении боевых действий. И центральная фигура российского участия, по словам местных и западных чиновников, это Евгений В. Пригожин, доверенное лицо президента Владимира Путина, - передает газета. - В США ему в прошлом году было предъявлено обвинение в оказании помощи в финансировании "информационной войны" и подрыве американских выборов 2016 года". "Центральноафриканское правительство приветствовало россиян, делая ставку на то, что стабильность позволит ему легально продавать больше алмазов и использовать деньги для восстановления страны", - отмечается в статье. "Восстание в нашей стране дорого обошлось нам, - говорит Альберт Ялоке Мокпеме, пресс-секретарь президента Центральной Африки. - Никто не пришел к нам на помощь, кроме Российской Федерации". "С помощью России, - добавил он, - мы сможем обезопасить наши алмазные рудники". "(...) Но помощь России обходится дорого. Ее представители заключили соглашения с правительством о добыче алмазов везде, где торговля является законной - один из многочисленных признаков того, что продвижение России в страну тесно связано с прибылью, которую она может получить. По словам членов центральноафриканского правительства, западных чиновников и некоторых полевых командиров, российские агенты сотрудничают даже со связанным с жестокими убийствами повстанцами, чтобы получать алмазы в районах, где торговля запрещена, наживаясь на том самом беззаконии, ради обуздания которого они и находятся в стране, - предполагает газета. - В более широком смысле тот факт, что российские наемники обучают национальные войска, расстраивает некоторых законодателей. Нарушения прав человека в стране настолько распространены, что ООН ввела эмбарго на поставки оружия солдатам ЦАР. Но российские тренеры также обвиняются в злоупотреблениях, в том числе в массовых зачистках невинных свидетелей". "Я продолжаю думать о том, какая армия у нас будет, если ее обучат русские", - говорит Хамаду Абубакар Кабиро, член парламента. "Пригожин связан с горнодобывающими, охранными и логистическими компаниями, которые были созданы в стране с 2017 года, утверждают сотрудники американской разведки, западные дипломаты и аналитик по безопасности, который предоставил регистрационные документы, связывающие Пригожина с некоторыми из предприятий. Пригожин также лично присутствовал на мирных переговорах с повстанческими группами несколько месяцев назад, согласно одному из присутствовавших полевых командиров", - говорится в статье. "Роль Пригожина в делах страны породила международную озабоченность. В прошлом году при подозрительных обстоятельствах были убиты трое российских журналистов, расследующих его связи с добычей алмазов и золота. Правительство ЦАР заявило, что расследует их гибель, российские чиновники выступили с отрицанием причастности, а представитель Пригожина отказался отвечать на вопросы об операциях компаний, связанных с добычей или безопасностью, в стране", - пишет The New York Times. "Как и на американских выборах, борьба за контроль над страной ведется также в СМИ и соцсетях. Когда российские наемники, связанные с Пригожиным, начали стекаться в страну, на страницах Facebook появились пророссийские темы, показывались фотографии местных жителей в футболках с гигантским красным сердцем и слоганом "Россия 2018". Другая тактика мягкой силы помогла россиянам добиться и, возможно, получить прибыль от углубления связей. Вокруг столицы, Банги, появились рекламные щиты с изображениями местных солдат под российским флагом. Добывающая компания, связанная с Пригожиным, построила больницы и бойни, спонсировала футбольный турнир и провела конкурс красоты "Miss Centrafrique". Она открыла радиостанцию, сосредоточенную на России, с диапазоном вещания, который распространяется дальше, чем государственное радио. Она даже сняла пропагандистский мультфильм для детей: могучий русский медведь мчится по зимнему лесу, пробегает по всему земному шару и приходит на помощь своим боевым друзьям в африканской стране", - повествует издание. "Аналитики и некоторые дипломаты говорят, что Центральноафриканская Республика предложила России план, согласно которому она может экспортировать в другие страны, богатые нефтью и минералами, в обмен на права на добычу полезных ископаемых", - сообщает The New York Times. - В Европе и Соединенных Штатах Россия использовала хакерство, дезинформацию и другие стратегии, чтобы попытаться проникнуть и дестабилизировать западные демократии. Но здесь, в Центральноафриканской Республике, говорят аналитики, у нее, похоже, иная цель: утвердить свою глобальную важность и собрать финансовые плоды". "На фоне того, как Соединенные Штаты отошли от вовлеченности в дела Африки, выведя войска и не предлагая широкой политической повестки дня, Россия активно продвигалась на континент, расширяя свое присутствие в нестабильных странах с богатыми природными ресурсами. Несколько стран к югу от Сахары обратились к России за помощью в обеспечении безопасности. В мае Россия объявила, что отправит военных специалистов в Демократическую Республику Конго. В Гвинее бывший посол России, который похвалил президента страны - поддержав конституционное изменение, позволяющее ему баллотироваться на третий срок - недавно был назначен главой крупной российской алюминиевой компании, работающей там. Путин объявил о проведении первого российско-африканского саммита в октябре в Сочи", - напоминает газета. "Они собирают друзей и союзников и находят благоприятные условия для продажи своих товаров и получения коммерческих возможностей, - говорит Джадд Девермонт, директор Африканской программы в Центра стратегических и международных исследований. - Они используют отступление США, чтобы представить себя в качестве глобальной державы". "В ЦАР беспорядки царят с 2012 года, когда мусульманские повстанцы, раздосадованные отсутствием внимания со стороны правительства, вторглись в столицу и совершили переворот. Чтобы дать отпор мятежникам, сформировались христианские группы, и страна повернула в сторону геноцида. В 2016 году состоялись выборы, но вооруженные группы, чинящие насилие, все еще свирепствуют, выступая против любого, кто мешает им. Более четверти населения покинули свои дома. Экономика подорвана, и большая часть населения живет в бедности", - говорится в статье. "(...) В 2013 году в рамках Процесса Кимберли, международных усилий, направленных на то, чтобы помешать вооруженным группам получать прибыль от торговли алмазами, камни страны были названы "кровавыми алмазами" и все продажи из этой страны были запрещены. Около трех лет назад представители Процесса Кимберли подписали контракт на экспорт алмазов из шахт в некоторых районах к западу от столицы, убедившись, что правительство установило там контроль. (...)", - напоминает газета. "(...) В октябре 2017 года, через год после того, как Франция провозгласила свою миротворческую миссию завершенной и преимущественно вышла из страны, президент ЦАР отправился в Сочи, чтобы попросить Россию о помощи. Пока миротворцы ООН оставались в стране, солдатам его страны по-прежнему запрещалось получать оружие, и он публично пожаловался на пустоту, которую оставила Франция. Позднее в том же месяце в Банги была зарегистрирована горнодобывающая компания Lobaye Invest, за которой через 12 дней последовала охранная компания Sewa Security Services, согласно регистрационной информации компаний. Обе связаны с Пригожиным, утверждают представители американской разведки, западные дипломаты и бывший правительственный чиновник из ЦАР". "В декабре 2017 года Россия лоббировала - и получила - исключение в отношении оружейного эмбарго ООН. В следующем месяце российское правительство отправило в Банги пять военных и 170 гражданских инструкторов. Сотрудники Sewa присоединились к президентской охране, и после серии акций насилия со стороны повстанческих группировок в 2018 году Валерий Захаров, бывший сотрудник российской разведки, был назначен главным советником по вопросам безопасности президента страны Туадеры, - говорится в статье. - Вскоре президент попросил направить еще несколько десятков российских наемников, которые распространились по учебным центрам по всей стране. Чиновники ЦАР начали распространять бесплатную газету со статьями, содействующими интересам России. Российские чиновники также посетили местные СМИ, предлагая обучение, деньги и оборудование - то, что делают французские и американские чиновники. Но некоторым журналистам, которые отказались от российской помощи, угрожали, по словам Сабера Джендуби, бывшего радиожурналиста в Банги, который сейчас живет во Франции. Джендуби сказал, что его преследовали и фотографировали российские агенты, когда он начал задавать вопросы об участии России в делах СМИ". "Поддержка России среди законодателей также выросла. Членов парламента собрали за пределами столицы и подкупили, чтобы они проголосовали против президента парламента, которого считали недружественным российским интересам, согласно члену парламента и данным о платежах, подписанным законодателями", - пишет The New York Times. "По словам правительственных чиновников, горнодобывающая компания Lobaye, связанная с Пригожиным, начала работы на алмазных рудниках на небольшом участке страны, из которого эти камни могут быть законно вывезены. Но дипломаты заявили, что российский посол жаловался на то, что деятельность в этом районе не приносит больших результатов. Примерно в то же время компания заплатила за то, чтобы собрать полевых командиров на мирные переговоры в Судане между вооруженными группировками Центральной Африки. Пригожин также появился на этих встречах, согласно присутствовавшему там военачальнику. После этого президент страны направил Путину благодарственное письмо, адресованное "Господину Президенту и дорогому другу", за помощь в организации дискуссий, согласно копии, обнародованной ООН. В феврале 2019 года (...) более десятка вооруженных групп подписали мирное соглашение с правительством ЦАР. По соглашению, которое поддерживает ООН, полевые командиры, обвиняемые в совершении широких преступлений, получили позиции кабинетного уровня. На майском параде полевые командиры сидели рядом с президентом страны под VIP-тентом (...). На страже стояли российские наемники", - сообщается в публикации. "Сейчас американские чиновники оценивают число российских наемников в более чем 400, причем некоторые из них находятся в контролируемых повстанцами районах, где их можно встретить разъезжающими на белых грузовиках, а по вечерам выпивающими в местных барах. Российское министерство иностранных дел не сообщает, сколько российских подрядчиков развернуто в Центральноафриканской Республике, но подчеркивает, что они были направлены в качестве инструкторов с согласия ООН (...)", - говорится в материале. "(...) Но российские операции по добыче полезных ископаемых обнаруживаются в районах, где драгоценные камни считаются кровавыми алмазами, говорят дипломаты, местные чиновники и два полевых командира, чьи группы действуют там. По словам правительственных чиновников, в этих районах сосредоточены самые многочисленные и самые качественные запасы драгоценных камней, которые регулярно вывозятся контрабандным путем через Камерун, Чад и Судан. Один бывший правительственный чиновник сказал, что российские наемники летают на частных самолетах - недалеко от места, где они обучают местных солдат - и загружают их алмазами. Российские подрядчики также добывают алмазы у границы с Суданом, сообщают местные чиновники и полевые командиры", - передает издание. "Они заключают эти сделки под покровом ночи", - говорит Хасан Буба, лидер повстанцев, который недавно был назначен министром кабинетного уровня в рамках мирного соглашения и сам был связан с незаконной торговлей алмазами. "Трое российских журналистов, расследующих связи Пригожина с добычей алмазов и золота, были убиты в прошлом году на шахте, где добываются такие кровавые алмазы, недалеко от города Бамбари, который долгое время находился на перепутье насилия. Столкновения между повстанческими группировками поблизости заставили фермеров окопаться в ветхих лагерях, где у людей нет ничего, кроме изношенных рубашек, рваных платьев и рваных штанов. (...) Президент Туадера пытался посетить Бамбари для проведения церемонии в этом году, несмотря на предупреждения повстанцев. Выстрелы прогнали членов кабинета и их контингенты безопасности, разрушив планы поездки". "На следующий день центральноафриканские военные и их российские тренеры-наемники провели массовые аресты, проведя зачистки среди десятков мусульман, которые, по их предположениям, участвовали в стрельбе, рассказали жители и чиновник ООН. Один 38-летний владелец магазина сказал, что его окружили местные солдаты, которые отправили его в российский учебный центр неподалеку. В течение четырех дней, по его словам, его неоднократно связывали, избивали и резали ножом десятки русских в гражданской одежде. Когда он так и не признался в принадлежности к повстанцам, один из русских отрубил ему палец, говорит он. По его словам, рядом он видел еще одного человека с двумя отсутствующими пальцами, который лежал в луже крови, - сообщается в статье. - ООН уведомила центральноафриканское правительство об обвинениях в "задержаниях и пытках", проведенным "лицами российской национальности", и поделилась документами, подтверждающими эти утверждения, с правительственными чиновниками. МИД России назвал эти утверждения вымышленными. (...) Представитель Пригожина также отклонил эти обвинения. В заявлении он сказал, что французские силы, которые в прошлом также обвинялись в нарушениях прав человека в стране, заплатили боевику за ложь о пытках, называя это "вымышленным инцидентом, который дискредитирует российских граждан". "На данный момент, похоже, что мирное соглашение, которое россияне помогли заключить, преимущественно соблюдается. Но многие жертвы злодеяний задаются вопросом, восторжествует ли справедливость, особенно теперь, когда полевые командиры входят в правительство, а боевики-повстанцы инкорпорируются в вооруженные силы. (...)", - заключает издание. В написании статьи приняли участие Эрик Шмитт, Хайме Яя Барри и Олег Мацнев. Источник: The New York Times



