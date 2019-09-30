От чрезмерных тренировок устает мозг

"Тот, кто много тренируется, принимает более импульсивные решения: исследователи выяснили, как чрезмерные тренировки влияют на мозг", - сообщает немецкий журнал Der Spiegel.

"Французские ученые сравнили группу из 19 мужчин-триатлонистов в возрасте примерно 35 лет, на протяжении 3 недель увеличивавших объем тренировок на 40%, с контрольной группой из 18 триатлонистов, сохранявших обычный объем тренировок. У профессиональных спортсменов, тренировавшихся слишком много, были зафиксированы признаки не только физического, но и умственного переутомления", - говорится в статье.

"После тренировки у них была ограничена активность части мозга, ответственной за сознательное принятие решений - когнитивный контроль. (...) Как пишут исследователи в научном журнале Current Biology, спортсмены поступали более импульсивно. Так, им нужно было сделать выбор между двумя вознаграждениями: получить 80 евро сразу или же 100 евро через две недели. Спортсмены из группы, следовавшей программе тренировок с высокой интенсивностью, чаще выбирали вознаграждение, которое можно было получить сразу, чем более крупную, но отсроченную награду".

Это, по мнению ученых, объясняет и то, почему спортсмены, несмотря на боль в мышцах, не прекращали тренироваться - они не задумывались о долгосрочных, снижающих эффективность последствиях чрезмерных тренировок.

По словам одного из авторов исследования Матиаса Пессиглионе, как на чрезмерные тренировки, так и на умственную нагрузку реагировал в исследованиях один отдел мозга - префронтальная кора, ответственная за принятие рациональных решений.

"Спорт, связанный с развитием выносливости, в целом оказывает положительное воздействие на здоровье, однако чрезмерные тренировки могут неблагоприятно влиять на мозг, заключили ученые".