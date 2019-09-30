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30 сентября 2019 г.
30 сентября 2019 г.

Стивен Суинфорд | The Times

Нарушителям прав человека может быть запрещен въезд в Соединенное Королевство

"Министр иностранных дел Великобритании пообещал ввести в действие британскую версию Закона Магнитского, которая позволит правительству запрещать въезд в страну кому-либо, кого считают виновным в нарушениях прав человека", - передает The Times.

"Британский народ не хочет, чтобы те, у кого кровь на руках, ходили по магазинам на Рождество в Найтсбридже или отмывали грязные деньги через британские банки... наше видение глобальной Британии означает быть силой во благо добра в мире", - заявил Доминик Рааб на конференции партии Тори.

"В 2012 году США приняли закон, известный как Закон Магнитского, который налагает запрет на выдачу виз и позволяет заморозить активы российских чиновников после смерти разоблачителя Сергея Магнитского в московской тюрьме, - напоминает автор публикации Стивен Суинфорд. - В 2012 году Великобритания приняла "поправку Магнитского" к Закону о санкциях и борьбе с отмыванием денег 2018 года. Рааб заявил, что намерен привести его в действие после брекзита. (...)".

Источник: The Times


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