30 сентября 2019 г. Стивен Суинфорд | The Times Нарушителям прав человека может быть запрещен въезд в Соединенное Королевство "Министр иностранных дел Великобритании пообещал ввести в действие британскую версию Закона Магнитского, которая позволит правительству запрещать въезд в страну кому-либо, кого считают виновным в нарушениях прав человека", - передает The Times. "Британский народ не хочет, чтобы те, у кого кровь на руках, ходили по магазинам на Рождество в Найтсбридже или отмывали грязные деньги через британские банки... наше видение глобальной Британии означает быть силой во благо добра в мире", - заявил Доминик Рааб на конференции партии Тори. "В 2012 году США приняли закон, известный как Закон Магнитского, который налагает запрет на выдачу виз и позволяет заморозить активы российских чиновников после смерти разоблачителя Сергея Магнитского в московской тюрьме, - напоминает автор публикации Стивен Суинфорд. - В 2012 году Великобритания приняла "поправку Магнитского" к Закону о санкциях и борьбе с отмыванием денег 2018 года. Рааб заявил, что намерен привести его в действие после брекзита. (...)". Источник: The Times