Если людям придется жить под землей

"Возможно, когда-нибудь изменение климата заставит Homo sapiens уйти под землю. Такой опыт уже был у человечества в каменный век. Сегодня также существует много мест, которые позволили бы человеку жить под землей", - пишет немецкое издание Die Welt.

"Когда более 40 тыс. лет назад первые представители Homo sapiens появились в Центральной Европе в районе Северных Альп, они нашли для себя безопасное пристанище в пещерах. Это дало людям верхнего палеолита возможность противостоять суровому последнему оледенению в качестве охотников и собирателей. Пещеры стали также местом появления важных культурных творений. Так, в 2008 году историки обнаружили в карстовой пещере Холе-Фельс на Швабском Альбе вырезанную из кости мамонта фигурку человека, которая является одним из древнейших изображений человеческого тела. Почти полностью сохранившаяся флейта, изготовленная из кости грифа, символизирует истоки музыки. На сегодняшний день в одной только пещере Холе-Фельс, площадь которой составляет около 500 кв.м., было обнаружено 80 тыс. орудий из камня и около 300 украшений", - говорится в статье.

"Уже греческий историк Ксенофонт писал в 4 веке до н.э., что в Каппадокии, в средней Анатолии, "дома находились под землей" и "люди спускались в них по лестницам". (...) Известковый туф легко поддавался обработке, так что за несколько дней возникали целые города. Они были невидимы, их было легко оборонять, а разветвленные лабиринты перекрывались камнями. В скалах были высечены многочисленные монастыри и около 3 тыс. церквей", - повествует издание.

Кажется, будто подземный город Кубер-Педи на юге Австралии был перерыт огромными кротами, продолжают авторы статьи. "Сегодня Кубер-Педи считается мировой столицей опала. 95% всех опалов добывается в Австралии, и большая часть из них - в Кубер-Педи. А так как температура не редко поднимается здесь выше 40 градусов Цельсия, город рос преимущественно под землей. Сначала добывался опал, а затем в прорубленных в камне ходах и шахтах обустраивались жилища. Подземный дом стоит примерно столько же, сколько и обычный над землей, но его преимущество состоит в том, что в пещерном жилище естественным образом поддерживается оптимальная температура", - отмечает Die Welt.

"1960-е годы были временем ядерной истерии. Например, китайцы испытывали особый страх перед СССР и в период с 1969 по 1979 год построили огромную подземную сеть тоннелей и помещений для защиты жителей Пекина. Говорят, площадь этой подземной сети охватывает 85 кв.км. Китайский режим утверждал, что там можно было разместить все 6 млн проживавших тогда в городе жителей и в случае экстренной ситуации предоставить им убежище на несколько месяцев. В комплексе имелись рестораны, клиники, школы, театры, фабрики, площадки для катания на роликах, а также площади для выращивания грибов. С 2008 года подземный комплекс закрыт на реставрацию".

Подземный бассейн Итякескус в Хельсинки - один из как минимум 400 объектов, расположенных под финской столицей, к которым, среди прочих, относятся многокилометровые пути и пешеходные дорожки, стоянки, и даже каток, церковь, автовокзал и, наконец, музей искусства. "Первые подземные сооружения в Хельсинки возникли еще в 1960-е годы, многие были построены в 1970-1980-е годы, в основном для того, чтобы в случае необходимости защититься от советского вторжения", - отмечает издание.

Самым крупным подземным городом в мире является Ville intérieure, подземная система канадского Монреаля, включающая в себя тоннели протяженностью 32 км, магазины, отели, кафе, театры и многое другое. В настоящий момент с этой сетью соединены 80% офисных зданий и 40% магазинов города.

"В 2009 году экспериментальное архитектурное бюро BNKR Arquitectura спроектировало "землескреб" для Мехико. Как подсказывает его название, здание является противоположностью небоскреба. "Землескреб" будет уходить в землю на 300 метров и располагаться на площади Конституции, одной из крупнейших в мире", - пишет Die Welt.