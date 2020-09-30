Ведомство Мааса оплачивало поездку в российское посольство

"Насколько тесно Берлин и Москва на самом деле сотрудничают, чтобы проводить мероприятия в формате "диалога" с целью некритического отношения к стране Путина? Новое расследование Bild показывает странные действия - осуществляемые за счет немецких налогоплательщиков".

"Уже два года назад Bild сообщал об учрежденной в 2011 году Ассоциации выпускников Российско-германского молодежного парламента "Друг". Уже тогда она финансировалась министерством иностранных дел ФРГ, а также влиятельным кремлевским Фондом Горчакова", - отмечает журналист Юлиан Репке.

"Влияние Кремля на немецкое объединение дипломаты МИД ФРГ критиковали еще в 2016 году. О том, что "диалог может подвергнуться манипуляции", предупреждал, имея в виду деятельность ассоциации, служащий МИД Даниэль Лисснер и говорил о "пропаганде" и "гибридной войне российской стороны".

"Новые данные показывают, что МИД ФРГ и пресловутый кремлевский Фонд Горчакова сегодня еще более тесно сотрудничают в финансировании ассоциации. Не только сама ассоциация получает деньги немецких налогоплательщиков от МИД, а также финансовые средства Кремля, но и мероприятие "Двусторонний российско-германский молодежный форум "Встречи в столице", - говорится в статье.

"Министерство иностранных дел ФРГ сообщило в ответ на запрос Bild, что "форум "Встречи в столице" ассоциации "Друг" финансировался в 2018 и 2020 годах незначительными пятизначными суммами в рамках программы сотрудничества с гражданскими обществами стран Восточного партнерства и России". Главное предложение: "Фонд Горчакова не участвовал в финансировании проекта".

"Но это, кажется, не соответствует действительности, - указывает Bild. - В годовом отчете ассоциации "Друг" за 2019 год говорится: "Стоимость проводимого в третий раз форума "Встречи в столице" составила около 25 426, 39 евро. (...) Проект по большей части был профинансирован из средств министерства иностранных дел ФРГ, спонсорами также выступили Фонд Горчакова и METRO Group".

"В 2018 году во время встречи форума, профинансированной МИД ФРГ, ассоциация из земли Северный Рейн-Вестфалия пригласила своих членов и гостей именно в российское посольство в Берлине, - подчеркивает издание. - Место, где осуществляется кампания по ведению гибридной войны и дестабилизации Германии".

"Отвечая на запрос, ассоциация заявила: "Наши спонсоры не оказывают влияния на содержание нашей работы". По словам организации, ни МИД ФРГ, ни Фонд Горчакова не принимают решений о деятельности ассоциации "Друг". В прошлом году она также была некритичной и дружественной по отношению к Кремлю".

"(...)В июне на мероприятии выступала с докладом и награждала его участников именно Андреа фон Кнооп. Кнооп уже много лет работает на лобистские организации Кремля и выступает категорически против санкций из-за экспансионистских войн Путина. За это в 2016 году в качестве благодарности указом Путина ей было присуждено российское гражданство".

"Таким образом, за "диалогом" скрываются попытки настроить молодых людей на кремлевский курс, и это не только годами финансируется МИД, но и восхваляется бывшим министром иностранных дел Зигмаром Габриэлем и даже лично поддерживается сегодняшним министром иностранных дел Хайко Маасом", - констатирует издание.