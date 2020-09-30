Поздняя депортация

"Земля Северный Рейн-Вестфалия депортировала в Россию исламиста, представляющего потенциальную угрозу для общественной безопасности. Депортация состоялась лишь спустя 15 лет. Министр по делам беженцев Штамп видит в этом "большой успех политики безопасности", - сообщает немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Когда ответственный за депортацию министр по делам беженцев земли Северный Рейн-Вестфалия Йоахим Штамп (СвДП) говорит о депортации исламистов, представляющих потенциальную угрозу для общественной безопасности, он всегда напоминает о деле Аниса Амри, совершившего теракт на площади Брайтшайдплац. Так было и во вторник, когда министерство Штампа подтвердило, что гражданина России, который, как и Амри, был активен в салафистской, а также в криминальной среде, удалось депортировать на родину. Это шестой человек, представляющий потенциальную угрозу, которого земле Северный Рейн-Вестфалия удалось депортировать с начала года. "Это большой успех политики безопасности, ведь каждый из них обладает потенциалом Аниса Амри", - заявил Штамп".

"Имя депортированного министерство по делам беженцев не называет по правовым причинам. По информации FAZ, речь идет о джихадисте, называвшем себя "Рашидом К.". Он прибыл в Германию в 2004 году предположительно из Чечни. Его ходатайство о предоставлении убежища было отклонено уже в следующем году. "Однако из-за отсутствия точных данных о его личности до сегодняшнего дня было невозможно его депортировать", - сообщает министерство. Лишь недавно мужчина был идентифицирован российскими ведомствами на основе его настоящих личных данных, и ему были выданы документы, заменяющие паспорт. Так как ранее этих документов не было, депортацию приходилось постоянно откладывать в течение более чем 10 лет - хотя суды неоднократно выносили ему обвинительный приговор по делам о нанесении тяжких телесных повреждений, торговле наркотиками и краже", - говорится в статье.

"В 2018 году на одной из фотографий он позировал с автоматом Калашникова, год спустя следователи обнаружили в его квартире пистолет с глушителем. Вскоре после этого россиянина приговорили к 18 месяцам заключения; в прошлый четверг его депортировали из тюрьмы. "Благодаря упорству и многолетней бдительности полиции земли Северный Рейн-Вестфалия и Ведомства по охране конституции удалось сдержать угрозу, исходившую от этого человека. Его депортация положила конец этому неустойчивому состоянию, - заявил министр внутренних дел земли Северный Рейн-Вестфалия Херберт Ройль (ХДС) в разговоре с FAZ. - Не буду скрывать, что я с удовольствием выслал бы этого человека из нашей страны раньше".