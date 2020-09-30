В России падает последний бастион свободы слова

"Тот, кто не хочет слушаться, должен платить: российская Госдума обсуждает в настоящий момент меры, направленные на увеличение штрафов, налагаемых на иностранные IT-компании в связи с нарушением ими действующего законодательства. Конкретно речь идет о Facebook и Twitter, которые уже несколько лет игнорируют требование, согласно которому они должны хранить данные своих российских пользователей на серверах страны", - пишет немецкое издание Handelsblatt.

"Парламентарии обсуждают, стоит ли им повысить фиксированные штрафы или же устанавливать штрафы в соответствии с оборотами компаний. Последним средством по китайскому примеру может стать ограничение траффика нерадивых IT-гигантов", - говорится в статье.

"Однако у инициативы есть две проблемы, - отмечает журналист Андре Баллен. - Одна из них практическая: московский суд уже назначал обоим концернам штраф в размере примерно 50 тыс. евро. Но так как ни у Twitter, ни у Facebook нет представительств в России, добиться выплаты этого штрафа так же трудно, как и соблюдения закона о хранении данных. Повышение штрафов не изменит ситуацию".

"Вторая проблема для российских пользователей заключается в том, что и при успешной реализации законодательной инициативы их данные вовсе не будут защищены. В прошлом своими законами в сфере регулирования интернета Кремль почти не оставил сомнений в том, о чем идет речь на самом деле: об усилении контроля и цензуры", - указывает издание.

"Интернет - это последний, все больше разрушающийся бастион свободы слова в России. СМИ здесь уже много лет находятся в узде", - подчеркивает автор статьи.

Впрочем, Кремль обосновался и в сети. "Теперь блогеров, как и интернет-издания, могут привлечь к ответственности за распространение экстремистских материалов - в России это очень размытое понятие. Провайдеры должны в течение полугода хранить данные пользователей и предоставлять их по требованию спецслужбы, мессенджеры должны передавать "отделу по слежке и прослушке" ключи шифрования".

"Там данные вычитываются, оцениваются и при необходимости передаются дальше - в том числе с коммерческими целями. В последнее время подобные утечки данных происходили неоднократно. В конце концов, - заключает Handelsblatt, - и сотрудникам спецслужб нужно на чем-то зарабатывать".