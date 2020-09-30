Deutsche Bank принимает пармезан в качестве обеспечения по кредиту

"В прошлом Deutsche Bank часто обжигался на своей финансовой акробатике, - пишет немецкое издание Handelsblatt. - Сделки с ненадежными американскими ипотеками или подозрительные российские транзакции зачастую заканчивались высокими денежными штрафами. Также и в Италии банк уже представал перед судом, так как якобы помогал проблемному банку Monte dei Paschi специально скрывать убытки".

"В понедельник Deutsche Bank сообщил о сделке, которая, вероятно, в своей традиционности гораздо больше придется итальянцам по вкусу: финансовый институт предоставил итальянской компании Ambrosi кредит на сумму 27,5 млн евро - и принял в качестве залога 125 тыс. голов сыра сортов пармезан и грана падано. С помощью кредита глава компании Джузеппе Амброси намерен построить новый цех для производства сыров", - говорится в статье.

"(...)Именно во время текущего коронакризиса мы хотим помочь нашим клиентам обезопасить и развить их бизнес", - сказал представитель банка. По его словам, финансирование должно помогать клиентам, а не обременять их дополнительно - "и для этого в качестве обеспечения мы принимаем и пармезан". Обеспечение сделки представляется хорошим. Ведь, по оценке банка, стоимость одного блока сыра составляет от 550 до 740 евро".

"Можно ли применить эту концепцию и к другим сельскохозяйственным продуктам, например, к не менее известной пармской ветчине? Вряд ли. Сыр пармезан - относительно стандартизированный продукт питания с долгим сроком хранения, и в крайнем случае его можно будет легко продать".

Впрочем, сама концепция не нова, отмечает издание. "Региональный банк Credito Emiliano, сокращенно Credem, использует аналогичную модель с 1953 года. (...) При этом Credem берет на себя даже хранение сыра и контроль за его созреванием. Головки пармезана, представляющие собой обеспечение по кредиту, созревают в двух хранилищах, принадлежащих банку, и находятся под контролем квалифицированных специалистов", - пишет Handelsblatt.