В Вильнюсе Макрон поддержал белорусский народ, встретившись с оппозиционеркой Светланой Тихановской

"(...) Официально до последнего момента витала неопределенность. Однако казалось немыслимым, чтобы Эммануэль Макрон провел 24 часа в Вильнюсе и не встретился со Светланой Тихановской, белорусской оппозиционеркой в изгнании. Решительный политический жест, совершенный по обоюдному согласию во вторник, 29 сентября, призван закрепить приверженность Франции стороне демонстрантов, беспрецедентно мобилизовавшихся после сфальсифицированных президентских выборов 9 августа", - пишет специальный корреспондент Le Monde в Вильнюсе Петр Смоляр.

"Выступая утром перед студентами Вильнюсского университета, президент Франции напомнил о дипломатической позиции Франции. "Белоруссия нуждается в таком переходном процессе, в ходе которого транзит власти произойдет мирным путем, который позволит признать все компоненты гражданского общества, освободить людей, находящихся в тюрьмах за то, что что они вовлечены в политику, и снова провести выборы в свободных условиях под международным наблюдением", - перечислил он. Макрон назвал белорусский режим "системой, которая находится на последнем издыхании". Он напомнил, что Франция, как и ЕС, не признает легитимность Александра Лукашенко", - говорится в статье.

"В дополнение к санкциям против виновников репрессий, которые будут обсуждаться на следующем заседании Европейского совета в четверг, 1 октября, и пятницу, 2 октября, президент Франции настаивал на необходимости диалога с Владимиром Путиным, с тем, чтобы найти согласованный выход из кризиса. "Уже в августе мы очень четко заявили о своем мнении, что вмешательство России в дела Белоруссии посредством вооруженных или полицейских сил стало бы ошибкой и, на наш взгляд, неприемлемой провокацией, что эта проблема должна разрешиться внутри Белоруссии, а не путем вторжения со стороны соседей, и что мы вместе должны добиваться этого посредничества", - сказал глава французского государства. Он имел в виду ту роль, которую он хотел бы, чтобы сыграла Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)", - комментирует автор статьи.

"(...) Светлана Тихановская, явно удовлетворенная встречей с французским президентом, пояснила, что ее собеседник обещал "сделать все, чтобы помочь нам провести переговоры в условиях политического кризиса в стране". 7 октября ее пригласят выступить на публичных слушаниях в комиссии по иностранным делам Национального собрания Франции", -пишет Le Monde.

"(...) Далее слово взял белорусский журналист Франак Вячорка, выступающий сегодня в качестве советника бывшего кандидата в президенты. "Светлана Тихановская не хочет быть геополитическим лидером, - утверждает он. - Речь идет не о проевропейской революции, а о продемократическом выборе".

"(...) По словам Франака Вячорки, Тихановская, как "профессиональный политик", без колебаний обратилась за советом к президенту Франции по поводу того, как лучше выйти из нынешнего кризиса. "Она, как всегда, была открыта. Макрон ответил, что единого рецепта, как это сделать, не существует". Президент Франции и белорусская оппозиционерка пришли к согласию о том, что необходимо продвигать идею о посредничестве ОБСЕ. Но ее отвергает Александр Лукашенко", - указывает автор статьи.

"Во время телефонного разговора с Владимиром Путиным 18 августа Эммануэль Макрон уже предлагал российскому президенту такое посредничество. Такое же предложение сделали Ангела Меркель и председатель Европейского совета Шарль Мишель. В тот день Путин не отказался от этой идеи, но попросил время на размышление. Однако с тех пор нет никаких признаков, что он способствовал тому, чтобы Александр Лукашенко согласился на такой вариант", - отмечает журналист.

"(...) Владимир Путин во вторник в видеообращении сказал, что после президентских выборов Белоруссия оказалась "в условиях беспрецедентного внешнего давления". По правде говоря, подобное отсутствие энтузиазма со стороны России объясняется, в частности, неоднократно высказываемой Москвой критикой в адрес многосторонней организации, начиная с 2000-х годов. ОБСЕ там рассматривалась как средство скрытого продвижения "цветных революций" на окраинах России. С начала августа Москва предостерегала Запад от вмешательства в белорусский кризис, хотя Париж неоднократно заявлял, что никакие параллели с Украиной и вынужденным уходом президента Виктора Януковича в 2014 году не оправданы", - рассуждает Петр Смоляр.

"Во вторник официальный представитель Владимира Путина Дмитрий Песков сдержанно прокомментировал встречу президента Франции со Светланой Тихановской. "Это право и президента Франции, и этой гражданки Белоруссии. Мы уважаем права - и его, и ее". Россия оставляет открытыми все варианты, ни один из которых не подходит идеально", - резюмирует Le Monde.