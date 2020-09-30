Шредер сомневается в позиции правительства ФРГ по делу Навального

"Германия требует от России расследовать отравление критика Кремля Навального. Экс-канцлер и друг Путина Шредер говорит в этой связи о "домыслах", - пишет немецкий журнал Der Spiegel.

"Бывший канцлер Герхард Шредер считает, что ответственность за отравление критика Кремля Алексея Навального химическим боевым отравляющим веществом "Новичок" пока не установлена. "То, что сейчас делается, это в значительной степени домыслы, потому что (...) достоверных фактов нет", - заявил глава комитета акционеров Nord Stream 2 в новом выпуске своего подкаста "Герхард Шредер - Повестка дня", - передает издание.

"Впрочем, Шредер назвал справедливым то, что Германия требует от России расследовать дело. Однако он призвал правительство ФРГ предоставить российским властям информацию в рамках оказания правовой помощи. "Это абсолютно обычная процедура, которую нам не нужно долго обсуждать", - сказал он. На сегодняшний день Россия направила Германии три запроса на предоставление правовой помощи", - говорится в статье.

"Будучи канцлером, Шредер тесно сотрудничал с российским президентом Владимиром Путиным и по сей день поддерживает с ним хорошие дружеские отношения", - отмечает издание.

"После того, как отравление оппозиционера Навального было подтверждено специальной лабораторией бундесвера, среди прочих кандидаты на должность председателя партии ХДС Фридрих Мерц и Норберт Реттген подняли тему остановки строительства газопровода "Северный поток-2" и даже прекращения проекта".

"Однако вице-канцлер и министр финансов Олаф Шольц (СДПГ) и министр экономики Петер Альтмайер (ХДС) выступили против. Шредер это одобрил: "Я надеюсь, правительство ФРГ останется при этой позиции, потому что она в интересах Германии", - передает его слова Der Spiegel.