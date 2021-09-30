Следующая головная боль Путина - российские коммунисты

"Призрак коммунизма снова преследует Россию? Впервые со времен выборов 1996 года, единственной постсоветской президентской гонки в России, завершившейся вторым туром, Коммунистическая партия страны показалась реальной угрозой (...)", - пишет колумнист Bloomberg Клара Феррейра Маркес.

"Геннадий Зюганов, 77-летний бывший советский идеолог, который безуспешно бросал вызов Борису Ельцину еще в 1996 году, остается во главе партии и не желает идти на радикальные авантюры. Но также появляются и более настойчивые голоса, громко говорящие о коррупции, социальной справедливости, обращении с критиком Кремля Алексеем Навальным и, в последние две недели, о мошенничестве с электронным голосованием", - говорится в статье.

"В то время как в России недовольство имеет мало каналов для выхода, партия стала одним из них, привлекая внимание избирателей, помимо пенсионеров, размахивающих красными флагами. Партия впечатляюще вернулась на сентябрьских парламентских выборах, набрав почти 19% голосов по партийным спискам по сравнению с мизерными 13% в 2016 году. (...) Партия добавила 15 мест к общему количеству мест в Государственной Думе, больше, чем любой конкурирующий блок, и привнесет в нее такие откровенные голоса, как Олег Михайлов из Республики Коми - резкий критик местного назначенного Москвой губернатора, требующий более выгодных финансовых условий для региона, производящего энергию", - отмечается в публикации.

"Коммунистическая партия, долгое время являвшаяся послушным оппонентов, выглядит более проблемной. В одном из самых ярких эпизодов последних двух недель партийные чиновники, рассерженные электронным голосованием, которое удобно лишило партии лидерства на выборах в московских гонках, созвали митинг в столице за честные выборы. Зюганова не было. Вместо этого он был на встрече с Путиным и другими партийными лидерами Госдумы", - пишет газета, (...) напоминая также про более критические голоса, которые начали раздаваться в Коммунистической партии. Речь идет о "популярном клубничном магнате Павле Грудинине, который баллотировался против Путина в качестве кандидата от коммунистов в 2018 году. Он говорил о социальной инфраструктуре для рабочих на своей ферме и о необходимости учиться на советских ошибках; однажды (...) он сравнил длительное правление Путина с застойными годами Леонида Брежнева. Он добился большего, чем ожидал Кремль, в результате чего, несмотря на то, что он был третьим в списке коммунистической партии, ему было запрещено участвовать в последних выборах - якобы из-за иностранных активов, которыми, по его словам, он больше не владеет".

"Еще есть 36-летний Николай Бондаренко из Саратова, на юго-западе России, у которого на YouTube более 1,6 млн подписчиков и опыт открытого вызова представителям "Единой России". Однажды он попытался прожить на 3500 рублей в месяц (примерно 50 долларов), чтобы продемонстрировать скудность повышения пенсий, задокументировав эксперимент; ранее в этом году он был задержан за участие в демонстрации в поддержку Навального. Бондаренко пытался победить спикера Госдумы Вячеслава Володина на выборах в законодательные органы, но был переведен в менее неоднозначный округ".

Автор публикации подчеркивает, что ни один из них не возьмет под контроль Коммунистическую партию, не говоря уже о том, чтобы бросить вызов Путину. "На данный момент руководство партии остается на стороне Кремля при Зюганове (...). Несмотря на свой возраст и угасающую личную популярность, он не собирается отказываться от контроля".

"Но рост популярности этих голосов и недовольство уровнем жизни, которое они смогли использовать, представляют собой угрозу - интенсивность которой Кремлю необходимо будет понизить. Как отмечает Татьяна Становая из политической консультационной фирмы R.Politik, целью здесь будет не полное разрушение, как это было с Навальным, а более слабая и укрощенная партия, вернувшаяся к своей подчиненной роли", - указывается в статье. (...)

"(...) Коммунистическая партия неоднородна, и некоторые когорты потенциальных сторонников могут отхватить часть кремлевского электората. (...) Она вызывает немедленное признание со стороны избирателей в стране, где глубока ностальгия по Советскому Союзу. Жесткие репрессии могут легко привести к обратным результатам".

"Как объяснил мне Марк Галеотти, старший научный сотрудник Королевского института оборонных исследований в Лондоне, партия обладает единственной мощной политической машиной в России, которая не зависит от Кремля. Менее ясно, сможет ли партия найти лидера, который сможет использовать этот охват и операционные возможности".

"Кремль вряд ли готов рисковать. Наиболее прямолинейные члены партии окажутся под давлением как Путина, так и Зюганова, - предполагает автор публикации. - Москва будет изыскивать возможности спроектировать то, что произойдет, когда Зюганов решит передать эстафету, в идеале подтолкнув партию к ее более полезной, есткому сердцевине и подальше от социал-демократической территории. Мятежников отправят в регионы. По крайней мере, таков план. Но по мере приближения президентских выборов 2024 года существует вероятность, что российская Коммунистическая партия не поведет себя в соответствии с планом".