Youtube и Russia Today: "Это настоящая медийная война, объявленная государством Германия государству Россия"

"После того, как Youtube удалил два немецкоязычных канала Russia Today, Россия угрожает заблокировать видеоплатформу. И объявляет о желании ввести "симметричные" санкции в отношении немецких СМИ в России", - пишет немецкое издание Frankfurter Rundschau.

"Наперекор всему: телеканал Russia Today начинает работу в Германии под названием RT DE. Это произойдет в декабре, говорится на немецком сайте кремлевского канала. "Включайте и вносите свой вклад в нашу идею возвращения диалога между культурами и здравого смысла на немецкоязычном телевидении". Но, к досаде желающих присоединиться к телеканалу россиян, в среду (29.09.2021) видео из этого сообщения было недоступно, как и другие видео на сайте", - отмечает журналист Штефан Шолль.

"Во вторник (28.09.2021) Youtube удалил два немецкоязычных канала RT, что, по-видимому, парализовало все связанные с ними видео RT. А главный редактор Маргарита Симоньян во вторник вечером высказала в Telegram свое недовольство: по ее словам, Люксембург уже ранее отказывал RT DE в лицензии, обосновывая это "мнением немецких властей".

"На самом деле в августе правительство Люксембурга заявило о том, что оно не уполномочено на решение таких вопросов, поскольку офис планируемого телеканала и большая часть его сотрудников находятся в Германии, - поясняет FR. - Симоньян, однако, заявила о "настоящей медийной войне, объявленной государством Германия государству Россия". Она сказала, что очень надеется, что ее страна в ближайшее время запретит немецкий телеканал Deutsche Welle, осуществляющий вещание за границей, и другие немецкие СМИ в России, а также закроет редакции телеканалов ARD и ZDF. Не говоря уже "про санкции к самому ютьюбу".

"Около полуночи ее примеру последовал российский МИД, объявив, что власти и СМИ Германии поддерживают Youtube в его "беспрецедентной информационной агрессии". Министерство выразило надежду, что это не "план инфобарбаросса", намекнув на вторжение Гитлера в Советский Союз в 1941 году".

"Роскомнадзор в письме владельцу Youtube компании Google потребовал немедленно разблокировать оба канала RT. В противном случае российское законодательство предусматривает "полное или частичное ограничение доступа" к видеоплатформе".

"Ранее пресс-служба Google поясняла, что в адрес RT DE было направлено предупреждение в связи с распространением недостоверной медицинской информации о Covid-19, затем был заблокирован доступ к видео, российская сторона попыталась обойти эту блокировку с помощью второго канала, в результате были отключены оба".

"Подобные обвинения не новы, - отмечает издание. - Например, по данным экспертов телеканала ARD по проверке фактов, RT уже несколько месяцев пытается нагнетать страх перед прививками от коронавируса с помощью фиктивных данных о побочных эффектах".

"Впрочем, Александр Исавнин, московский эксперт в области информационных технологий и член Пиратской партии России, сомневается, что государственная власть захочет заблокировать Youtube в России из-за закрытия немецких каналов RT. "Они будут пугать, играть мускулами, объявлять, что завтра закроют Youtube. Но произойдет ли это на самом деле, зависит от совершенно другого контента". По его словам, гораздо важнее для Кремля, чем эффективность его собственной внешней пропаганды, является борьба с пропагандой оппозиции внутри страны", - передает Frankfurter Rundschau.