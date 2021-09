30 сентября 2021 г. Линда Геддес | The Guardian После перенесенного Covid может возникать диабет 2 типа, сообщают ученые "Сovid-19 может инфицировать инсулин-продуцирующие клетки поджелудочной железы и изменять их функцию, что потенциально объясняет, почему у некоторых ранее здоровых людей развивается диабет после заражения коронавирусом", - передает The Guardian. "Врачи все больше обеспокоены растущим числом пациентов, у которых диабет развился либо во время заражения коронавирусом, либо вскоре после выздоровления. В попытке объяснить увеличение числа таких пациентов выдвигались различные теории. Согласно одной из них, вирус заражает клетки поджелудочной железы через тот же рецептор ACE2, который находится и на поверхности клеток легких, и препятствует их способности вырабатывать инсулин - гормон, который помогает организму регулировать уровень глюкозы в крови; либо же чрезмерно мощная реакция антител на вирус может случайно повреждать клетки поджелудочной железы, или воспаление в других местах организма может делать ткани менее чувствительными к инсулину", - говорится в статье. "Чтобы изучить этот вопрос, профессор Шуибинг Чен из Weill Cornell Medicine в Нью-Йорке проверил различные клетки и органоиды - выращенные в лаборатории кластеры клеток, имитирующие функции органов - чтобы определить, какие из них могут быть инфицированы Covid. Результаты показали, что могут быть инфицированы органоиды легких, толстой кишки, сердца, печени и поджелудочной железы, а также клетки мозга, продуцирующие дофамин", - передает газета. "Дальнейшие эксперименты показали, что инсулин-продуцирующие бета-клетки в поджелудочной железе также восприимчивы к вирусу, и после заражения эти клетки производили меньше инсулина, а также гормонов, обычно вырабатываемых различными клетками поджелудочной железы", - отмечается в публикации. "Мы называем это трансдифференцировкой, - указал Чен, представивший результаты на ежегодном собрании Европейской ассоциации по изучению диабета в среду. - Такие клетки по сути меняют свое клеточное предназначение, поэтому вместо того, чтобы быть стопроцентными бета-клетками, которые секретируют много инсулина, они начинают смешивать разные гормоны. Это может дать более глубокое понимание патологических механизмов Covid-19". "Ученые наблюдали подобное явление у некоторых людей с диабетом 2 типа, хотя в случае этой болезни скорее ткани организма становятся менее чувствительными к инсулину", - отмечает газета. "Пока неясно, сохраняются ли изменения, вызванные инфицированием Covid, надолго. Однако мы знаем, что часть пациентов, у которых был очень нестабильный уровень глюкозы в крови, когда они находились в отделении интенсивной терапии, и которые вылечились от Covid-19, также восстановили и контроль глюкозы, что позволяет предположить, что не у всех пациентов заболевание сохранится навсегда", - сказал Чен. "Отдельное исследование профессора Франческо Дотта из Университета Сиены в Италии и его коллег подтвердило, что Covid атакует клетки поджелудочной железы, воздействуя на белок ангиотензинпревращающего фермента 2 (ACE2) на их поверхности, и что продуцирующие инсулин бета-клетки экспрессируют особенно высокие уровни этого белка. Они также продемонстрировали, что уровни ACE2 повышаются при воспалительных состояниях, что важно, потому что у людей с существующим диабетом 2 типа уже может быть некоторое воспаление в поджелудочной железе. "Это означает, что эти инсулин-продуцирующие бета-клетки могут быть даже более восприимчивыми к вирусной инфекции при воспалении", - заявил Дотта. "Это может означать, что люди, уже страдающие от диабета или преддиабета, подвергаются большему риску дисфункции поджелудочной железы в случае заражения Covid-19. (...) "Пациенты с диабетом в целом не более восприимчивы к инфекции Covid-19 с точки зрения частоты, но после заражения у них развиваются более серьезные осложнения и тяжелые метаболические нарушения", - отметил ученый. (...) Однако это может быть не единственный путь, которым вирус увеличивает риск диабета. "По крайней мере, клинически одна из вещей, которые мы наблюдаем, заключается в том, что в некоторых случаях у пациентов с диабетом 1 типа начиналась выраженная инсулинорезистентность, которая является типичной чертой диабета 2 типа", - подчеркнул Рубино. Это может означать проблему с тем, как клетки в других частях тела реагируют на инсулин после заражения Covid-19". (...) Источник: The Guardian