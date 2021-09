30 сентября 2021 г. Дэниел Боффи | The Guardian Голландские ученые, возможно, разгадали загадку однояйцевых близнецов "Медицинская загадка того, почему некоторые близнецы рождаются однояйцевыми, возможно, разгадана учеными из Нидерландов, и это дает надежды на лечение врожденных заболеваний, от которых они непропорционально страдают", - передает The Guardian. "Однояйцевые близнецы формируются после того, как оплодотворенная яйцеклетка, называемая зиготой, распадается на два эмбриона с одинаковыми генами. Причина раскола неизвестна. Преобладающая теория заключалась в том, что биологический процесс, который приводит к "монозиготному двойникованию", является случайным. Но международная группа исследователей во главе с Амстердамским свободным университетом полагает, что они нашли общую "сигнатуру" на ДНК однояйцевых близнецов", - говорится в статье. В исследовании, опубликованном в журнале Nature Communications, рассматривались эпигенетические модификации ДНК близнецов, факторы, которые могут включать или выключать гены без изменения их основной последовательности. Было обнаружено, что однояйцевые близнецы со всего мира имеют одинаковые отметки в 834 точках генома. (...)". "По словам ученых, общие метки могут позволить исследователям определить с точностью до 80%, является ли человек однояйцевым близнецом, включая тех, кто не знает, что потерял своего близнеца в утробе матери (...), или тех, кто был разделен при рождении". "Еще предстоит доказать, что химические метки на ДНК являются причиной зачатия однояйцевых близнецов, поскольку остается возможным, что это является следствием процесса двойникования. Но предполагается, что это правдоподобная рабочая теория, и открытие общих меток может быть полезно для широкой группы людей. До 12% беременностей у людей могут начинаться с нескольких эмбрионов, но чуть менее 2% донашиваются до срока, и многие люди не знают, что у них был близнец", - указывает газета. "Нэнси Сигал, специалист по возрастной психологии из Университета штата Калифорния, сообщила изданию Science News, что это "очень, очень важное открытие", поскольку однояйцевые близнецы предрасположены к множеству заболеваний, включая расщепление позвоночника. Исследование открывает возможность того, что люди с таким расстройством могут быть одним из однояйцевых близнецов, которые потеряли своего брата или сестру в утробе матери или были разлучены при рождении", - предполагает издание. Источник: The Guardian