Консервативное правительство Польши организует операцию по дискредитации мигрантов

(...) "Возможно ли, чтобы четверть мигрантов, задержанных и проверенных на границе между Польшей и Белоруссией, были замешаны в преступной деятельности или связаны с террористическими организациями? На первый взгляд, такая цифра вызывает скептицизм, но именно ее выдвинули 27 сентября министры внутренних дел и обороны Польши Мариуш Каминьский и Мариуш Блащак в ходе пресс-конференции, вызвавшей большое возмущение среди правозащитников и раскритикованной как еще один шаг к дегуманизации мигрантов консервативным национальным правительством правящей партии ПиС ("Право и справедливость"), - пишет корреспондент Le Monde в Варшаве Якуб Иванюк.

"В контексте миграционного кризиса, спровоцированного в августе режимом Александра Лукашенко, этим "новым шагом" становится представление средствам массовой информации в Варшаве документов педофильского и зоофильного характера, якобы обнаруженных на мобильных телефонах и картах памяти лиц, задержанных на границе. Эти фотографии активно транслировались проправительственной прессой и в выпуске новостей главного общественного новостного канала. "Политическая корректность могла бы побудить нас не говорить о таких вещах, но безопасность нашей родины превыше всего" - настаивал Мариуш Блащак.

(...) "Министры прокомментировали длинную мультимедийную презентацию, в которой раскрывались многочисленные документы и изображения, призванные доказать опасность задержанных лиц: это фотографии казней через обезглавливание и собраний террористических ячеек, военной подготовки и людей в форме, наркоманов и фальшивых документов. (...)

(...) "По словам министра Каминьского, 200 нелегальных мигрантов подверглись "особо тщательной проверке" со стороны польских спецслужб. "Каждый четвертый человек имеет опасные связи, [занимается] незаконными действиями. Каждый десятый человек связан с террористической организацией или преступными группировками".

"У многих наблюдателей вызывает вопросы достоверность представленных документов. А может, потенциально опасные люди должны были быть более осторожными, с учетом того, что электронные устройства регулярно проверяются на границе? Еще больше сомнений вызывает качество некоторых документов. По данным сайта расследований OKO.press, зоофильная фотография была сделана из скриншота видео, давно циркулирующего в Интернете", - указывает автор статьи.

(...) "Министр Каминьский также рассказал о "серии провокаций" на границе со стороны "белорусских чиновников в форме": прицеливание в польских пограничников, холостая стрельба, метание петард и "имитация метания гранат". Но, как заметил депутат-социалист и председатель парламентского комитета по внутренним делам Веслав Щепаньский, министр не привел никаких доказательств этих провокаций. "Так же он обошел стороной вопрос о возможной провокации белорусских служб в отношении найденных фотографий". По мнению многих экспертов, это правдоподобная гипотеза", - пишет Le Monde.

"По мнению Щепаньского, цель данной операции состоит прежде всего в том, чтобы убедить население и депутатов расширить чрезвычайное положение в приграничной зоне, действующее со 2 сентября, на основании которого ни журналисты, ни неправительственные организации не могут посещать этот район", - резюмирует издание.