Как Владимир Путин превращает своих оппонентов в изгоев

(...) "Я не понимаю, какие конкретные проблемы у меня могут возникнуть, когда я выражаю свои мысли в прессе, но я предпочитаю быть сдержанным и выждать, чтобы побольше об этом узнать", - пишет один молодой журналист из Санкт-Петербурга. Несколько недель назад он подписывал свои статьи. Сейчас же за ним пристально следит российское Министерство юстиции, поэтому он предпочитает оставаться анонимным. Этим летом интернет-издание, в котором он работает, было внесено в реестр "иностранных агентов", и это привело к тому, что такой ярлык был наклеен на всю редакцию", - пишет корреспондент Ouest-France в Москве Поль Гого.

"Данная маркировка, вытекающая из закона, подписанного в 2012 году Владимиром Путиным, направлена на введение санкций в отношении российских граждан, которые получают деньги из-за границы и "олицетворяют иностранное вмешательство, угрозу национальной безопасности". С тех пор более 250 СМИ, организаций, журналистов и правозащитников были классифицированы как "иностранные агенты", в том числе 27 за несколько недель до выборов в Госдуму 19 сентября", - говорится в статье.

(...) "Нас дискриминирует наша собственная страна, это явное нарушение нашей свободы слова, этот закон необходимо срочно отменить", - считает этот молодой журналист. Однако такой закон появился не на пустом месте. Он добавляет еще один камень в сооружение той России, которую президент Путин регулярно описывает как осажденную крепость, дабы поощрить патриотизм и подтолкнуть к преданности главе Кремля. Подобному тому, как в СССР преследовали американских шпионов, теперь охотятся за внутренними врагами: россиянами, критикующими власть, которые могут стать причиной всех бед в стране.", - комментирует автор статьи.

(...) "В повседневной реальности такое клеймо переворачивает жизнь с ног на голову. К каждой статье, которую эти "белые вороны" хотят опубликовать в своих СМИ или разместить в своих социальных сетях, должен быть добавлен блок текста, написанный заглавными буквами, напоминающий читателям об их "звании" иноагента... Это невыносимо. Но это еще не все: подобный статус также предусматривает декларирование каждой полученной и потраченной копейки в Министерстве юстиции", - говорится в публикации.

"Министерство юстиции знает обо мне все, включая марку гигиенических тампонов, которые я использую", - иронизирует Людмила Савицкая*, внештатный корреспондент Русской службы Радио Свобода*, радиостанции, финансируемой Конгрессом США. Эти декларации представляют собой десятки бланков, которые ежемесячно следует сдавать в Минюст. Ежедневная дискриминация приводит к тому, что официальные источники отворачиваются от нее, а ее банк усложняет ее жизнь и жизнь ее матери, которой она помогает материально", - пишет Ouest-France.

"Из-за того, что пострадавшие СМИ рассматриваются как угрозы, исчезают их российские рекламодатели, напуганные столь плохой репутацией. Большинство из них сейчас выживают благодаря пожертвованиям своих читателей и надеются со временем превратить подобную маркировку... в знак качества", - резюмирует Поль Гого.

* - средство массовой информации или лицо, внесенное Минюстом РФ в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента