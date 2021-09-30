7 тыс. шагов в день - это новые 10 тыс. шагов, уверяют ученые

(...) "У многих из нас есть смартфоны или приложения, которые подсчитывают количество сделанных нами шагов. В целом, мы стремимся проходить не менее 10 тыс. шагов в день, и нам часто напоминают, что такова цель для улучшения нашего здоровья", - пишет Линдси Боттомс, преподаватель физкультуры и физиологии здоровья в Университете Хартфордшира, на страницах Slate.fr.

(...) "Однако, когда вы пытаетесь сделаться более активным, наблюдение за шагомером и осознание того, что вы не достигли своей цели в 10 тыс. шагов, способно стать деморализующим фактором. На самом деле, это может даже стать демотивирующим, особенно в эпоху, когда многие люди все еще работают из дома и им удается пройти лишь от своего импровизированного стола до кухни, чтобы перекусить, (обычно) съев что-нибудь нездоровое", - говорится в статье.

(...) "Хорошая новость для всех заключается в том, что появляется все больше свидетельств того, что менее 10 тыс. шагов в день могут быть столь же полезны для нашего здоровья. В последнем исследовании, проводившемся Массачусетским университетом в течение 11 лет, участвовало более 2 тыс. взрослых людей среднего возраста разных национальностей. Исследовательская группа обнаружила, что люди, которые проходили не менее 7 тыс. шагов в день, имели на 50-70% меньший риск смерти в течение периода исследования по сравнению с теми, кто проходил менее 7 тыс. шагов в день", - отмечает автор публикации.

"Еще один интересный вывод исследования заключается в том, что риск смерти не связан с интенсивностью шагов. Если два человека делают одинаковое количество шагов, то вероятность смерти того, кто делает их с низкой интенсивностью, не выше, чем у того, кто делает их с умеренной интенсивностью", - подчеркивает Боттомс.

(...) "Результаты исследования Массачусетского университета опираются на результаты Гарвардской медицинской школы. Более раннее исследование показало, что для значительного снижения женской смертности в течение периода исследования в среднем достаточно около 4400 шагов в день

"Однако участницы были старше, чем участницы исследования в Массачусетсе (средний возраст 72 года), чем можно объяснить, почему меньшее количество шагов снизило уровень смертности в данном исследовании. Возможно, пожилым людям нужно меньше активности для того, чтобы получить такую же пользу для здоровья".

"Хотя следует быть осторожными при интерпретации данных различных исследований, очевидно, что ходить менее 10 тыс. шагов в день также приносит бесспорную пользу для здоровья", - пишет Slate.fr.

"Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует взрослым заниматься физическими упражнениями средней интенсивности не менее 150 минут в неделю (или 75 минут интенсивных упражнений), однако нет никаких рекомендаций, касающихся количества шагов, которое легко поддаются измерению. Это связано с ограниченным количеством исследований, показывающих взаимосвязь между количеством шагов (и интенсивностью) и результатами для здоровья", - комментирует автор статьи.

(...) "В следующий раз, когда вы обнаружите, что ваше ежедневное количество шагов меньше 10 тыс., не теряйте мотивации и помните, что вы получите пользу для здоровья, сделав приблизительно 7 тыс. шагов. Если вы захотите улучшить свое здоровье, увеличивая количество шагов, то знайте - исследования показали, что увеличение ежедневного количества ваших шагов на 1 тыс. в день дает вам огромные преимущества", - резюмирует Линдси Боттомс.