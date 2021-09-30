Российская арт-сцена возражает смело и с юмором

"Осень в Москве обещает быть фейерверком искусства. Арт-сцена изобилует смелыми идеями. Она критичная, непокорная и дерзкая", - пишет немецкое издание Der Tagesspiegel.

"Например, "Гараж", легендарный художественный НЛО, который олигарх Роман Абрамович приземлил посреди парка Горького. Еще 15 лет назад здесь, между прудами, лугами и монументальными Триумфальными воротами в честь победы над национал-социализмом, был грязный рай для наркоманов. Сегодня все сверкает чистотой, как и весь полностью обновленный центр Москвы с его фантастической архитектурой и эффектным освещением - без бездомных и без бабушек, продающих цветы, чтобы подзаработать в дополнение к пенсии. Москва действительно стала новым городом", - повествует журналист Вернер Блох.

"Именно немец задает тон на этом фестивале искусств: Томас Деманд, всемирно известный фотохудожник, впервые представляет свои работы в России в "Гараже". Он задался вопросом о том, что стало с Эдвардом Сноуденом, американским разоблачителем, который в 2013 году бежал в Москву, спасаясь от американских спецслужб".

"Томасу Деманду, самому маниакальному из фотографов, разрешили осмотреть гостиничный номер в аэропорту Шереметьево, где герой Wikileaks провел несколько дней в качестве, пожалуй, самого одинокого человека в мире. "Зеркало без памяти" - это взгляд в пустое зеркало мира агента, комната без окон, залитая приглушенным желто-красным светом, с синим покрывалом, холодная, пустая и удушающая. И действительно: об Эдварде Сноудене уже очень долгое время ничего не слышно", - пишет издание.

"Однако жуткая "московская рапсодия" Деманда не имеет ничего общего с реальной, буквально фонтанирующей идеями молодой арт-сценой Москвы. Она вибрирует жизнью и творчеством", - отмечает автор статьи.

"Тот, кто прогуливается по Cosmoscow, самой большой и важной ярмарке искусства в российском мире, будет удивляться повсюду, встретив, например, Путина в халате. Впрочем, художник Степан Мянник, которому всего 27 лет, (...) настаивает, что на самом деле это Архангел Михаил. (...) "Но ангел на моей картине держит не меч, а дубинку, и эта дубинка окрашена в цвета радуги, что опять же необычно, потому что цвета радуги в качестве политического сигнала запрещены в России", - говорит он. На ангеле надеты гостиничные тапочки и белая пижама, но, может быть, это и кимоно для дзюдо, "а наш президент Владимир Путин, как известно, увлекается этим боевым искусством".

"Двойных смыслов здесь много, и они превращаются в метаморфотически искаженный образ между религией и политикой, властью и мужественностью, но прежде всего в карикатуру. "Мое самое главное оружие - это ирония. Трудно серьезно относиться к иронии", - говорит Степан Мянник".

"Именно в этом секрет современного российского искусства: оно критическое, бойкое, дерзкое и бунтарское. Но в нем нет желчи и злобы, оно не идет вслепую против государственной власти, не попадает под удары полицейских, а пытается иронизировать и подрывать ее - с юмором".

"Искусство всегда было проблемным вопросом в Советском Союзе и в России, - пишет Der Tagesspiegel. - Сталин запрещал лидирующее в мире искусство супрематизма как декадентское, а Хрущев и вовсе призывал использовать бульдозеры, чтобы перемолоть произведения авангарда в пыль. Только героический советский человек и усилия по строительству социализма должны были прославляться художниками, считала деспотическая государственная власть".

"Недавно прошедшие выборы в Госдуму снова показали, что Россия - не демократия. Но сейчас из политики раздаются совсем другие сигналы. Правительство Москвы даже помогает в создании искусства, предоставляя помещения и занимаясь частью организационных вопросов", - отмечает издание.

"В этом году искусству как творческой индустрии впервые оказывается поддержка, мэром Москвы. И впервые молодые художники с гордостью представляют себя под брендом Made by Moscow", - говорит Маргарита Пушкина, основатель и руководитель ярмарки Cosmoscow".

"В Cosmoscow цензура не ощущается. В России она скорее направлена на устное слово, контроль над СМИ. В течение многих лет здесь открыто выступают в поддержку находящегося под домашним арестом режиссера Кирилла Серебренникова, в том числе с помощью плакатов с надписями вроде Free Serebrennikov, которые можно было увидеть на последней ярмарке Cosmoscow".

"Однако это не означает, что у галеристов не бывает проблем. Так, галерея "11.12", известная своим критическим концептуальным искусством, уже четыре раза подвергалась нападениям со стороны правых политических группировок. На вопрос, не боится ли он, владелец Александр Шаров смеется и говорит: "Я был десантником в советской армии. Я не знаю, что такое страх".

"В галерее Syntax, расположенной на самой богатой и элегантной улице Москвы, удивительным образом обрели новый дом белорусские художники, бежавшие от машины террора Лукашенко. Именно в России, братской стране, объединившейся с Белоруссией в союзное государство. Полгода назад один из художников актуализировал Мону Лизу - придав ей черты Владимира Путина. "Было несколько реакций, - говорит галерист Эльвира Тарноградская, - но с нами ничего не случилось". Только с сервером сейчас, кажется, проблемы".

"Среди московских художников преобладает не страх, а смелость, увлеченность и даже энтузиазм. (...) Несмотря на ледяную хватку системы, как в случае с Навальным, в искусстве виднеется кусочек плюрализма, радость свободы мнения, которые в России не везде можно ощутить".

"Запад может и даже должен поддержать новый дух оптимизма Москвы - и при этом выбросить за борт пару клише о России. Искусство России жаждет общения, диалога - но его, к сожалению, не происходит. Россию и "Запад" разделяет политическая стена, которая, кажется, с каждым днем становится все выше", - указывает издание.

"Более десяти лет назад Фолькер Диль был одним из основателей Cosmoscow. Он возвращается в Москву каждый год: "В России можно открыть для себя невероятно много нового. Там есть не только Россия, но и бывшие советские республики. Речь идет о более чем 250 млн человек. Там есть то, что стоит рассмотреть поближе", - передает Der Tagesspiegel.