Эрдоган в Сочи: взвешен на весах и найден очень лёгким

"Владимир Путин принял у себя президента Турции, который хотел бы выступать с ним в одной весовой категории. Но Реджепу Тайипу Эрдогану пришлось выступать в роли просителя", - пишет немецкое издание Die Zeit.

"Мир в Сирии зависит от наших стран", - заявил Реджеп Тайип Эрдоган, как будто бы Турция и Россия играют в одной мировой лиге. Турция хочет, чтобы российские истребители прекратили бомбить сирийские группировки, которые поддерживает Турция. Согласился ли на это Путин, неизвестно. Однако было очевидно, что в резиденции Путина на Черном море Эрдоган присутствовал не на равных, а в качестве президента из второй лиги. Отчасти это связано с Путиным, который любит подчеркивать статус России как государства, обладающего ядерным оружием и являющегося постоянным членом Совета Безопасности ООН. Но и с двумя другими странами, которые не имеют никакого отношения к этой встрече: Германией и США", - указывает журналист Михаэль Туманн.

"Отношения между Путиным и Эрдоганом кардинально изменились в 2015 году, - напоминает издание. - Тогда турки сбили российский истребитель в своем воздушном пространстве на границе с Сирией. Путин ответил санкциями, а Эрдоган спустя добрых полгода сдался и попросил извинений. С тех пор между двумя силачами решается вопрос, кто же из них сильнее. И в последнее время баланс сил вновь изменился в пользу Путина", - говорится в статье.

"До этого саммита президент Турции упорно боролся за улучшение своих позиций в российско-турецких отношениях. Эрдоган сокращал импорт российского газа и вместо него импортировал больше сырья из Азербайджана. Эрдоган вел войны, чтобы достичь высот Путина как полководца. С 2016 года турецкие войска трижды вторгались на север Сирии. Эрдоган отправлял наемников и военных советников в Ливию, чтобы повернуть ход гражданской войны против фаворита Москвы генерала Хафтара. Эрдоган помогал Азербайджану выиграть азербайджано-армянскую войну за Нагорный Карабах в 2020 году".

"Путину все это не понравилось, - отмечает Die Zeit. - Ему приходилось наблюдать, как Эрдоган расширяет свое влияние в очагах напряженности вокруг Европы".

"Но все это военное важничанье принесло Эрдогану лишь скромную пользу, потому что он пренебрег решающим фактором - Западом, - указывает Туманн. - Не то чтобы Америка или ЕС играли большую роль в Сирии или на Кавказе. Но в качестве второго варианта они просто жизненно важны для Турции, чтобы не выглядеть в России просительницей. Для Эрдогана было крайне важно иметь хорошие приятельские отношения с Дональдом Трампом. Не менее значимы и встречи с Ангелой Меркель, которая встречалась с ним снова и снова по соображениям реальной политики. Теперь одного уже нет, а другая уходит".

"В Нью-Йорке Эрдогану пришлось констатировать, что американо-турецкие отношения достигли исторически низшей точки. С Европой дела обстоят не лучше. После Меркель французская точка зрения будет преобладать в Европе в большей степени. А это означает жесткость по отношению к Анкаре".

"Итак, этот человек, не имеющий на данный момент никаких вариантов на Западе, встретился с Владимиром Путиным. В Сочи российский президент снова поставил его на весы для международных тяжеловесов и обнаружил, что Эрдоган похудел. Путин предложил ему помощь в выздоровлении à la russe: увеличить количество ракет С-400, которые Эрдоган с радостью покупал, увеличить количество природного газа из России, увеличить число военных советников".

"Возможно, для Эрдогана визит в Сочи и стал своего рода облегчением после неудачи в Нью-Йорке. Но для Турции это было горькое самоуничижение", - заключает Die Zeit.