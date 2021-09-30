Дедушка Мороз

"Европейцы подозревают Россию в намеренном сокращении поставок природного газа. Цены растут - и есть опасения, что зима будет холодной", - пишет немецкое издание Die Zeit.

"В начале сентября в Москву пришли радостные вести с трубоукладочного судна "Фортуна" в Балтийском море. Последняя труба, под номером 200 858, была сварена и уложена на морское дно, строительство газопровода "Северный поток-2" было закончено - наконец-то. Уже в октябре по газопроводу смогут поступать из России напрямую в Германию 55 млрд кубометров природного газа в год. (...) Но пока что по нему не поступает ничего. Трубопровод через Балтийское море еще должны сертифицировать немецкие ведомства. Также и Еврокомиссия должна проверить, соответствует ли "Северный поток - 2" европейским законам. Для других похожих проектов это было формальностью. Но после многих лет политических споров по поводу этого трубопровода уже нет никакой уверенности и определенности", - указывают авторы статьи.

"При этом Европа уже сейчас остро нуждается в дополнительном природном газе. Спрос резко вырос - и платить приходится дорого: в начале сентября 2019 года дневная цена за мегаватт-час еще составляла 7,64 евро; в прошлый вторник она превысила 74 евро. Те, кто зависит от газа и не обеспечен долгосрочными контрактами, теперь сильно страдают от энергетического кризиса. Италия хочет поддержать более бедные семьи тремя миллиардами евро, Испания после уличных протестов объявила о законодательном ограничении цен на энергию, а в Великобритании несколько энергетических компаний уже обанкротились", - говорится в статье.

"Но почему газ вообще в дефиците? Причины есть по всему миру, от Норвегии до Японии, от Китая до США. Они связаны с погодой и с пандемией. Но сейчас европейцы смотрят прежде всего на Россию, правительство которой многие подозревают в намеренном усугублении газового кризиса - с целью добиться сертификации "Северного потока-2".

"40 депутатов Европарламента обвиняют российскую государственную компанию "Газпром" в манипулировании ценами. "Газпром" это отрицает. "Поставки трубопроводного газа происходили на уровне исторических максимумов, а основной их прирост пришелся на долю важнейших покупателей", - говорит Сергей Комлев, руководитель экспортного подразделения "Газпрома". По его словам, компания будет выполнять заключенные контракты и, таким образом, останется надежным поставщиком для Европы".

"Но с тем, что "Газпром" выполняет свои контракты, никто не спорит. Однако в прошлом Россия поставляла больше газа, когда спрос был высоким. На этот раз этого не происходит. Искусственно создаваемый дефицит?".

"Но ведь именно ЕС настаивал на свободном рынке газа, говорит Комлев. Теперь цены зависят и от мирового спроса. "Мы имеем право перенаправлять газ и продавать его там, где за него больше платят", - говорит он. Европейский рынок "на данный момент просто менее привлекателен, чем азиатский".

"Европейцы действительно сознательно создали свободный рынок газа, где поставщики со всего мира могут продавать свой газ и поставлять его в Европу по трубопроводам и через терминалы СПГ. Во времена избыточного предложения европейские потребители выигрывали от низких цен на форвардных рынках и от долгосрочных контрактов с Россией. Но внезапно возник дефицит, и цены резко взлетели. Президент Владимир Путин недавно поглумился на пресс-конференции в Москве: "Эти умники еще в прошлом составе Еврокомиссии придумали рыночное ценообразование на газ, вот результат вам".

"Большой вопрос, однако, заключается в том, почему бы "Газпрому" при нынешних баснословных ценах просто не увеличить поставки природного газа. Причина связана не столько с деньгами, сколько с политикой, считает Михаил Крутихин, независимый эксперт по российскому энергетическому рынку и партнер московской консалтинговой компании RusEnergy. По его словам, добыча природного газа на полуострове Ямал в Западной Сибири находится на рекордном уровне. Хотя среди аналитиков циркулируют различные оценки, Крутихин уверен: "У "Газпрома" больше газа, чем нужно ЕС, но он его не поставляет".

"Насколько легко Россия может оказывать давление, можно увидеть и в Редене в Нижней Саксонии. Здесь находится одно из крупнейших в стране хранилищ природного газа. Такие хранилища являются энергетическим резервом Германии на случай, если поставок из-за рубежа будет недостаточно. Однако сейчас приходится с некоторым сожалением констатировать тот факт, что около четверти хранилищ Германии принадлежит одной иностранной компании - "Газпрому", - отмечает Die Zeit.

"Cегодня газовые хранилища Германии заполнены гораздо меньше обычного уровня в преддверии зимы. По данным объединения Ines, в середине сентября хранилища были заполнены всего на 64%, что является исторически низким показателем. (...) Эксперт по энергетике Михаил Крутихин говорит: "Если бы "Газпром" захотел, он мог бы заполнить хранилища". Это видно и из сравнения: несмотря на суровую зиму, хранилища "Газпрома" в России, по данным компании, сейчас заполнены наилучшим образом".

"За закрытыми дверями представитель "Газпрома" недавно заявил, что Европа хочет с помощью "Газпрома" пережить кризисную зиму. Это вполне можно сделать, если Европа проявит такую же добрую волю и больше не будет препятствовать "Северному потоку-2". То есть сама Россия проводит связь между увеличением поставок газа и трубопроводом. Михаил Крутихин, эксперт по российскому энергетическому рынку, называет это просто "шантажом", - передает издание.

"Так что в итоге в игре России нет никаких сомнений: российский монополист хочет усилить давление на Европу, чтобы она сертифицировала новый газопровод и в будущем еще больше зависела от России в плане поставок газа. Уже сейчас оттуда поступает 40% импортируемого природного газа. В то же время "Газпром" рискует тем, что европейцы, находясь под давлением, будут еще быстрее и энергичнее искать альтернативные источники энергии. Но с российской точки зрения "Северный поток-2" имеет приоритет. При этом неважно, сколько денег "Газпром" мог бы сейчас заработать на европейском рынке. Неважно, что "Газпром" снова приобретает в Европе дурную славу. Неважно, насколько больше усилий европейцы будут вкладывать в будущем в возобновляемые источники энергии, если "Газпром" будет поставлять слишком мало газа".

"Что же делать? Еврокомиссия молчит о том, как она намерена реагировать, а вопрос Die Zeit остался без ответа. В любом случае, все будет зависеть в первую очередь от позиции Германии. Сразу после выборов новое правительство Германии сталкивается с глобальной проблемой, которая может повлечь за собой последствия для экономики и многих немецких домохозяйств. Вопрос о том, как оно будет действовать, пока остается открытым. "Зеленые" решительно выступают против трубопровода. Но именно политики из СДПГ в федеральном правительстве в прошлом защищали "Газпром" как надежного поставщика; Мануэла Швезиг и Олаф Шольц являются одними из самых влиятельных сторонников "Северного потока-2".

"Таким образом, именно природный газ, сырье, которое должно было обеспечить надежный переход к будущему с возобновляемыми источниками энергии, может ввергнуть Европу в кризис", - констатирует издание.

"Группа аналитиков из крупного банка HSBC дает отрезвляющий прогноз. "Мы ожидаем, что этой зимой цены на газ останутся на чрезвычайно высоком уровне", - говорится в исследовании банка. Газ будет оставаться дорогим, и восстановления цен стоит ожидать не ранее 2023 года".

"Насколько Европа будет зависима от игр России до тех пор, может зависеть не в последнюю очередь от фактора, на который политически трудно повлиять: погоды. В любом случае, наилучшие шансы на снижение цен на газ в настоящее время дает мягкая зима", - заключает Die Zeit.