Исламисты берут на мушку немецкие поезда

Террористическая организация "Аль-Каида"* планирует теракты и акты саботажа на европейских железных дорогах, сообщает немецкий таблоид Bild.

Соответствующие призывы к действиям для пособников террористов были опубликованы в англоязычной версии пропагандистского журнала Inspire, при помощи которого исламисты вербуют в интернете новых сторонников. Заголовок новой публикации - "Как пускать поезда под откос" (Train Derail Operations).

В Ведомстве уголовной полиции Германии (BKA) всерьез обеспокоены угрозой подобных терактов на территории ФРГ. "Несмотря на то, что в журнале нет никаких отсылок к Германии, подобные теракты вполне могут быть осуществлены и здесь", - заявил пресс-секретарь ведомства.

Между тем еще летом 2013 года американское Агентство национальной безопасности (АНБ) предупреждало немецкие спецслужбы о том, что, судя по прослушанным телефонным разговорам высших руководителей "Аль-Каиды"*, террористы планируют совершить серию нападений на поезда в Европе, говорится в статье. Наиболее вероятными сценариями считались взрывы на скоростных участках железных дорог и в тоннелях, а также подрывы скорых поездов.

Как заявил Bild один из экспертов по борьбе с террором, "в таких местах теракты, по примеру терактов в Лондоне и Мадриде, возможны в любое время, и их практически нельзя предотвратить".

*"Аль-Каида" - террористическая организация, запрещенная в РФ.