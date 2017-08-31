Соседи Северной Кореи прибегают к ответной гонке вооружений

"Последний запуск северокорейской ракеты, которая на сей раз пролетела над территорией Японии, создает риск, что ускорится гонка вооружений", - считает El Mundo. Журналист Хавьер Эспиноса поясняет: такие соседние государства, как Япония и Южная Корея, намерены с помощью гонки вооружений противостоять северокорейским программам разработки ракет и ядерного оружия.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин проводит двоякую политику - он ратует за шаги к сближению с Северной Кореей и за укрепление вооруженных сил. Ожидается, что в пятницу он представит новый оборонный бюджет, выросший на 6,9% по сравнению с 2016 годом.

"В июле Сеул получил разрешение Вашингтона на наращивание мощи своих ракет, а в минувший вторник, после испытаний северокорейской ракеты, распространил кадры с испытаний новых ракет", - говорится в статье. Ранее, в июне, южнокорейские военные объявили об успешных испытаниях ракеты Hyunmoo-2 с радиусом дальности 800 км.

"Кроме того, действия Северной Кореи побуждают Сеул и Токио забыть о многочисленных разногласиях в новейшей истории и крепить альянс, противостоящий экспансии военной программы Пхеньяна", - отмечает Эспиноса. В среду Мун и премьер-министр Японии Абэ договорились "максимально" ужесточить давление на Северную Корею. Во вторник министр обороны Японии Ицунори Онодера заявил, что его страна готовится закупить новую систему ПРО наземного базирования типа Aegis, которая заступит на боевое дежурство в 2023 году. "Стоимость двух комплексов (без учета ракет) - 700 млн долларов за штуку", - сообщает издание.

По сообщению информагентства Reuters, Япония также намерена приобрести мощный радар Spy-6.

По мнению автора, гонка вооружений может усилиться, поскольку северокорейское информагентство ЦТАК в среду заявило, что Ким Чен Ын требует осуществлять новые запуски ракет "по целям в Тихом океане" и называет последние испытания "важной прелюдией" к потенциальному удару по США.

Японский политолог Акира Катор полагает: если Пхеньян устроит шестые по счету ядерные испытания, среди японцев возрастет популярность идеи обзавестись своим ядерным оружием (пока на такой позиции стоит меньшинство).

Администрация Трампа несколько раз высказывалась спокойно, если и не с полным одобрением, о перспективе того, что Япония или Южная Корея обзаведутся собственными атомными арсеналами.

По словам экспертов, у Японии есть необходимые технологии и запасы плутония, но для создания атомной бомбы пришлось бы изменить конституцию, а широкие слои населения будут против.

В Южной Корее 60% граждан, напротив, поддержали бы разработки атомной бомбы. В последние недели некоторые партии потребовали, чтобы США снова разместили в Южной Корее свое ядерное оружие, говорится в статье.