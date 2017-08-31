Правда о смерти принцессы Дианы

"Гибель принцессы Дианы в автокатастрофе в Париже 31 августа 1997 года породила целый рой конспирологических теорий, некоторые из которых гласили, что прямая вина лежит на британской королевской семье", - напоминает журналистка El Pais Сильвия Аюсо. Эти теории раздувал Мохамед Аль-Файед, отец возлюбленного Дианы - Доди Аль-Файеда, погибшего вместе с ней.

Слухи сохранились до сих пор, спустя 20 лет. И все же власти по обе стороны Ла-Манша заключили: "не было никакого сговора с целью убийства кого-либо, кто ехал в этом автомобиле".

Два официальных расследования - во Франции и в Великобритании, - а также судебные процессы привели к единодушному выводу: главной причиной смертельной аварии было превышение скорости и состояние Анри Поля, который управлял машиной и тоже погиб.

"Водитель находился в нетрезвом состоянии и под воздействием медикаментов, несовместимых с алкоголем. Он был не в состоянии сохранить контроль над автомобилем", - сказано в заключении французского судьи Эрве Стефана. Поль принимал несколько препаратов-антидепрессантов и не имел разрешения на вождение больших машин, содержание алкоголя в его крови превышало норму в три раза.

Скотланд-Ярд и Высокий суд Лондона тоже пришли к выводу, что авария произошла из-за превышения скорости и "ослабления способности водителя правильно оценить ситуацию".

Однако Мохаммед Аль-Файед продолжал уверять, что гибель Дианы и Доди была спланирована британскими спецслужбами по приказу принца Филипа, супруга королевы Елизаветы II. "По версии Аль-Файеда, принцесса забеременела от Доди, и вскоре они должны были объявить о своей помолвке", - напоминает издание. Аль-Файед уверял: британская королевская семья "не могла смириться с тем, что отчимом будущего английского короля может стать мусульманин-египтянин".

В декабре 2006 года сэр Джон Стивенс, директор Скотланд-Ярда, пришел к тому же выводу, что и французские власти: не было никаких улик того, что авария стала результатом спланированного покушения. Аль-Файед отверг результаты и этого расследования. Между тем в заключении Стивенса также был сделан вывод, что Диана "не была беременна и не считала себя беременной", а "анализ доказательств указывает, что принцесса Уэльская не думала о помолвке или браке с Доди Аль-Файедом".