Какие санкции больнее всего ударят по Киму

В настоящее время весь мир думает над тем, как не допустить военного обострения конфликта вокруг Северной Кореи. Ряд государств ответил на провокации северокорейского лидера Ким Чен Ына санкциями, но никакие санкции не дают результата. Несмотря на запреты на экспорт продукции, Пхеньяну удается торговать с внешним миром: продажи оружия странам-изгоям и террористическим группировкам обеспечивают ему хороший доход, а хакерские атаки на сети иностранных финансовых институтов приносят валюту. В итоге, пока народ живет в нищете, богатейшая северокорейская элита купается в роскоши.

Какие же меры могут действительно серьезно ударить по Северной Корее? Немецкий журнал Focus поговорил об этом с экспертом по КНДР Хансом Гюнтером Хильпертом.

Самой действенной и жестокой мерой, по его мнению, стали были санкции, связанные с поставками продуктов питания: "Хотя власти утверждают обратное, на самом деле страна очень зависит от импорта продуктов питания для населения. Согласно стандартам ООН, 40% населения Северной Кореи недоедает. В первую очередь Северная Корея зависит от импорта зерна". Однако подобные санкции, уверен Хильперт, маловероятны: "Совбез никогда не примет их по гуманитарным соображениям".

Поэтому куда более вероятными эксперту представляются санкции в таких сферах, как импорт сырья, судоходство и подневольный труд за границей. В качестве первой меры Хильперт предлагает санкции на ввоз нефти. "Серьезнее всего Северная Корея пострадает в том случае, если ей запретят ввозить нефть - прежде всего из Китая. Нефть имеет большое значение для слабой промышленности КНДР", - сказал Хильперт, но оговорился, что эффективность подобного эмбарго под вопросом. "Никакой точной информации о нефтяных резервах КНДР нет, и потому может пройти несколько лет, прежде чем это эмбарго принесет плоды".

Также незаменимо для импорта и экспорта товаров в Северную Корею судоходство, которое, кроме того, служит целям контрабанды. "Если в будущем северокорейским компаниям запретят выпускать в море свои корабли под флагами других государств и прятаться в иностранных офшорах, это вкупе с более интенсивным контролем за судами значительно осложнит торговлю", - продолжает эксперт.

Помимо этого, Хильперт предлагает отказаться от заключения договоров о найме северокорейских работников. Ведь сейчас, по его словам, режим Ким Чен Ына поставляет за границу подневольных работников - к примеру, в России граждане КНДР работают лесорубами, а в Китае используются как дешевая рабочая сила в промышленности. "Режим Кима даже охраняет этих людей, чтобы они никуда не сбежали", - рассказал эксперт. "Если Китай и Россия разорвут договора с этими наемными работниками, Пхеньян потеряет значительную часть своих валютных доходов, что отразится на военных", - уверен Хильперт.

Между тем Хильперт считает маловероятным, что в Совбезе ООН будет одобрена хотя бы одна из трех названных мер, говорится в статье. "Санкции, вероятнее всего, не будут приняты из-за вето Китая и России", - утверждает эксперт, напоминая о том, что "Россия неоднократно предостерегала отдельные страны от односторонних санкций".

Более того, даже "если Совбез и примет их, то вряд ли они смогут навредить Киму немедленно". "Ухудшение качества жизни людей никак не скажется на курсе руководства страны. В случае чего Ким заставит людей голодать ради достижения своих военных целей", - сказал специалист по региону.