Москва жаждет сирийских лавров

Россия продолжает бомбить Сирию, нацеливаясь взять под контроль богатые нефтью территории, пишет обозреватель Frankfurter Rundschau Штефан Шолль.

"В начале августа Башар Асад и его помощники из Ирана, Афганистана, Ливана и Палестины начали крупномасштабное наступление на отряды ИГИЛ* в Сирии. При массированной поддержке российских ВКС наступление, похоже, проходит успешно. По заявлениям российского Минобороны, в прошлый четверг удалось окружить боевиков ИГИЛ*, загнав их в котел площадью 2 тыс. квадратных метров на востоке провинции Хомс", - передает Шолль.

За неделю до этого боевиков удалось окружить в соседней провинции Хама, а еще несколькими днями ранее сирийские военные отбили село Кадир, расположенное всего в 120 км от города Дейр эз-Зор, годами удерживаемого боевиками "Исламского государства"*, сообщает автор. "После кровавого захвата подконтрольного боевикам Алеппо России, похоже, удается расчищать бомбами своему сирийскому союзнику путь к победе над ИГИЛ*", - добавляет он.

Однако все эти успехи, констатирует Шолль, не означают ни полной ликвидации ИГИЛ*, ни мира для народа Сирии. "Гражданская война заканчивается лишь тогда, когда одна из сторон терпит военное поражение и занятые ею территории переходят к победителю", - сказал в беседе с изданием директор Центра анализа ближневосточных конфликтов Института США и Канады Александр Шумилин. "Или когда обе стороны приходят к политическому урегулированию конфликта", - добавил он.

"Между режимом Асада и вооруженной оппозицией не произошло ни того, ни другого, - говорится в статье. - Даже российский Генштаб оценивает количество боевиков "Джебхат ан-Нусры"* в 15 тыс. человек, ИГИЛ* - в 9 тыс. Эксперты говорят, что правительственным войскам не хватает численности и боеспособности, необходимых для длительного контроля над территориями, одним ударом отвоеванными у ИГИЛ*. Даже если удастся разбить отряды ИГИЛ*, они смогут консолидироваться в качестве радикального исламского подполья и начать партизанскую войну в Сирии".

По словам Шумилина, передает Frankfurter Rundschau, "Россия вела эту войну не столько против ИГИЛ*, сколько против врагов Асада. А теперь страдает ее престиж, поскольку не союзник Асада, а поддерживаемые США курды и умеренные повстанцы штурмую Ракку".

Речь идет не только о лаврах, комментирует автор. "Московские эксперты указывают на то, что целью российско-сирийского наступления является Дейр эз-Зор, необходимый для получения контроля над богатыми нефтью территориями в пустыне к югу от курдского альянса".

"Победители могут и не договориться о том, кому отойдут сырьевые богатства Восточной Сирии", а это будет означать новую эскалацию конфликта, опасается московский политолог Аждар Куртов.

"Война в Сирии, похоже, закончится не скоро", - подытоживает автор.

*"Исламское государство" (ИГИЛ), "Джебхат ан-Нусра" - террористические организации, запрещенные в РФ.