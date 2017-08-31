AfD использует двуглавых орлов, чтобы заманить избирателей из числа русских немцев

"Для Андре Поггенбурга из популистской партии "Альтернатива для Германии" (AfD) "предполагаемая" аннексия Россией Крыма была "вымыслом". Обитатели полуострова вообще-то вышли из состава Украины по результатам демократического референдума, - передает Гай Чейзан в Financial Times. - Такую версию событий Поггенбург, лидер AfD в Восточной Германии, представил на недавнем "Российском конгрессе" партии в северо-восточном городе Магдебурге. Это событие рекламировалось с использованием изображений российского двуглавого орла, на нем продавались переводы речей Владимира Путина на немецкий язык. Оно было рассчитано на привлечение голосов русских немцев перед федеральными выборами".

"AfD и консервативный блок Ангелы Меркель ХДС/ХСС ведут ожесточенную борьбу за поддержку бывших иммигрантов из Советского Союза перед голосованием, назначенным на 24 сентября. Это беспрецедентное состязание: раньше русские немцы считались самым лояльным электоратом "Христианских демократов", - говорится в статье. - Однако опросы показывают, что многие переходят на сторону AfD, привлеченные ее прокремлевской позицией и жестким отношением к беженцам-мусульманам".

"ХДС/ХСС так далеко ушли влево, что просто предали свои ценности, - говорит Альберт Брейнингер, русский немец, баллотирующийся как кандидат от AfD. - ХДС покинул нас, а AfD стала нашим новым политическим домом".

"Русские немцы происходят от немецких фермеров, колонизировавших земли по берегам Волги в XVIII веке и изгнанных в Сибирь и Казахстан Сталиным в 1941 году. Многие вернулись на историческую родину после распада Советского Союза в 1990-х годах, - говорится в статье. - Благодаря своей численности (около 2,5 млн человек) они представляют собой одну из крупнейших иммигрантских групп в Германии, однако сохраняют тесные семейные и культурные связи с Россией".

"В 1990-х порядка 75% из них поддержали ХДС/ХСС, согласно исследованию министерства внутренних дел, - в основном из благодарности к Гельмуту Колю, тогдашнему канцлеру от ХДС, открывшему для них двери Германии в конце холодной войны, - рассказывает Чейзан. - И все-таки с тех пор все изменилось".

"Коль умер, и мы больше ничего не должны его партии", - сказал Брейнингер.