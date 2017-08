31 августа 2017 г. Гай Чейзан | Financial Times AfD использует двуглавых орлов, чтобы заманить избирателей из числа русских немцев "Для Андре Поггенбурга из популистской партии "Альтернатива для Германии" (AfD) "предполагаемая" аннексия Россией Крыма была "вымыслом". Обитатели полуострова вообще-то вышли из состава Украины по результатам демократического референдума, - передает Гай Чейзан в Financial Times. - Такую версию событий Поггенбург, лидер AfD в Восточной Германии, представил на недавнем "Российском конгрессе" партии в северо-восточном городе Магдебурге. Это событие рекламировалось с использованием изображений российского двуглавого орла, на нем продавались переводы речей Владимира Путина на немецкий язык. Оно было рассчитано на привлечение голосов русских немцев перед федеральными выборами". "AfD и консервативный блок Ангелы Меркель ХДС/ХСС ведут ожесточенную борьбу за поддержку бывших иммигрантов из Советского Союза перед голосованием, назначенным на 24 сентября. Это беспрецедентное состязание: раньше русские немцы считались самым лояльным электоратом "Христианских демократов", - говорится в статье. - Однако опросы показывают, что многие переходят на сторону AfD, привлеченные ее прокремлевской позицией и жестким отношением к беженцам-мусульманам". "ХДС/ХСС так далеко ушли влево, что просто предали свои ценности, - говорит Альберт Брейнингер, русский немец, баллотирующийся как кандидат от AfD. - ХДС покинул нас, а AfD стала нашим новым политическим домом". "Русские немцы происходят от немецких фермеров, колонизировавших земли по берегам Волги в XVIII веке и изгнанных в Сибирь и Казахстан Сталиным в 1941 году. Многие вернулись на историческую родину после распада Советского Союза в 1990-х годах, - говорится в статье. - Благодаря своей численности (около 2,5 млн человек) они представляют собой одну из крупнейших иммигрантских групп в Германии, однако сохраняют тесные семейные и культурные связи с Россией". "В 1990-х порядка 75% из них поддержали ХДС/ХСС, согласно исследованию министерства внутренних дел, - в основном из благодарности к Гельмуту Колю, тогдашнему канцлеру от ХДС, открывшему для них двери Германии в конце холодной войны, - рассказывает Чейзан. - И все-таки с тех пор все изменилось". "Коль умер, и мы больше ничего не должны его партии", - сказал Брейнингер. Источник: Financial Times