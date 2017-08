31 августа 2017 г. Катрина Мэнсон | Financial Times Российский лоббист дал свидетельские показания большому жюри Мюллера "Ринат Ахметшин, лоббист и бывший офицер советской армии, который в прошлом году имел противоречивую встречу с высокопоставленными помощниками из штаба Трампа, дал свидетельские показания перед расследованием большого жюри", - пишет со ссылкой на двух осведомленных лиц Катрина Мэнсон в британском издании Financial Times. "Ахметшин давал показания под присягой в течение нескольких часов в пятницу 11 августа - это знак того, что специальный прокурор Роберт Мюллер проверяет встречу 2016 года в рамках своего расследования связей предвыборного штаба Дональда Трампа и России", - говорится в статье. Как напоминает газета, встреча 9 июня 2016 года в Trump Tower в Нью-Йорке находится в центре политической бури с тех пор, как стало известно, что старшему сыну Трампа, Дональду-младшему, пообещали информацию и документы, "изобличающие" Хиллари Клинтон - соперницу его отца на президентских выборах. Наталья Весельницкая, российский адвокат, и Ахметшин, натурализованный гражданин США, сохранивший российский паспорт и регулярно посещающий Москву, были среди россиян, присутствовавших на встрече, добавляет автор. В интервью изданию Ахметшин отказался комментировать свое выступление перед большим жюри. "Я не знаю, о чем вы говорите... Я ничего не буду комментировать", - сказал он, добавив, что относится с "почтением" к расследованию Мюллера и обещает "полное сотрудничество" со следователями. Питер Карр, представитель офиса специального прокурора, также отказался от комментариев. "Ахметшин вряд ли сам знает, является ли он средоточием расследований Мюллера или свидетелем в расследовании, сосредоточенном на других", - пишет журналистка. "Он зашел в суд на несколько часов", - рассказал изданию один из людей, осведомленных о деле. На Капитолийском холме интересовались Ахметшиным еще до того, как было разоблачено его участие в прошлогодней встрече в Trump Tower, говорится далее. "Юридический комитет Сената США под председательством Чака Грассли расследует американское гражданство Ахметшина, его военное прошлое и то, не занимался ли он неподобающей лоббистской деятельностью в пользу российских интересов, - сообщает газета. - Друзья и коллеги описывают Ахметшина как кого-то, кого можно "нанять", нежели как российского шпиона, хотя они говорят, что точно не уверены". Сам Ахметшин описал себя в разговоре с газетой как "наемника" и отрицал, что является российским шпионом или работает на Кремль. Источник: Financial Times