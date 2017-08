31 августа 2017 г. Шон Уокер | The Guardian Строительство моста, связывающего Россию с Крымом, близится к завершению "Российские инженеры закончили ключевой этап строительства моста, который свяжет аннексированный полуостров Крым с материковой Россией, - сообщает Шон Уокер в The Guardian. - Огромную железнодорожную арку весом 6 тыс. тонн закрепили на высоте 35 м (115 футов) над морем. В этой операции участвовали сотни рабочих". "Этот мост, который в завершенном состоянии будет 12 миль длиной, должен открыться для автотранспорта в следующем году, а для железнодорожного - в 2019-м. Это основная часть кремлевского плана интеграции Крыма, отхваченного у Украины в марте 2014 года в ходе стремительной военной операции. Международное сообщество все еще считает эту территорию частью Украины, и крымские чиновники и компании находятся под западными санкциями с момента аннексии", - говорится в статье. "Крым связан с Украиной узким перешейком, а от России отделен Керченским проливом. Сейчас попасть в Крым из материковой России можно только самолетом или через пролив на пароме, который часто отменяют из-за плохой погоды, - рассказывает Уокер. - Для России этот мост - и практическая необходимость, так как он позволяет создать инфраструктурные звенья, ведущие на аннексированный полуостров, и символический ход, показывающий, что Москва не намерена отказываться от контроля над Крымом в ближайшее время. Российские чиновники надеются, что после строительства моста российским туристам будет проще проводить отпуск в Крыму, а производителям крымских вин и других товаров - привозить свою продукцию в материковую Россию". Источник: The Guardian