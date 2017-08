31 августа 2017 г. Стефани Кирхгесснер и Джулиан Борджер | The Guardian Феликс Сатер: загадочный бизнесмен в центре расследования связей Трампа с Россией "Феликс Сатер, бизнесмен, родившийся в Москве и ныне находящийся в центре истории вокруг Трампа и России, говорит, что живет по простому принципу: "Обманешь меня раз - позор тебе; обманешь меня дважды - позор мне, что дал этому случиться", - повествуют Стефани Кирхгесснер и Джулиан Борджер, журналисты The Guardian. Сатер - бывший партнер Трампа, которого президент в последние годы не мог припомнить, - повторил этот девиз несколько раз во время переписки с газетой, прося беспристрастно осветить его прошлое. Он настаивает, что этот слоган "поддерживал его в течение запутанной и яркой жизни, которая привела его из Москвы на Уолл-стрит, в тюрьму, в свободный мир сделок международной недвижимости, к тайным договоренностям с американскими правоохранительными органами и разведывательными агентствами и - наконец - в Trump Tower". "Какова бы ни была правда об отношениях Дональда Трампа с Кремлем и Владимиром Путиным, Сатер, вероятно, окажется частью этой истории, - пишут авторы. - Он всплыл на этой неделе в слитых электронных письмах, которые он отправил в 2015 году адвокату Трампа, заявив, что он может организовать поддержку Путиным строительства Trump Tower в Москве и следовательно, неким образом, победу на американских президентских выборах". Связи Сатера с окружением Трампа восходят к периоду, последовавшему за его переездом в США в детском возрасте, говорится далее. "Его отец, Михаил Шеферовский (который сменил фамилию, приехав в Нью-Йорк), стал местным криминальным авторитетом на Брайтон-Бич, и Сатер вырос в этом районе Бруклина, где он познакомился с другим подростком из округи, Майклом Коэном, мальчиком с Лонг-Айленда, - будущим личным адвокатом Трампа и вице-президентом Trump Organization", - информируют журналисты. Тремя десятилетиями позже Сатер связался именно с Коэном, когда он подумал, что сможет заручится поддержкой Путина относительно московской сделки по недвижимости и выдвижения Трампа в президенты. Впервые пути Трампа и Сатера напрямую пересеклись, когда последний объединился с одним из соседей магната, другим родившимся в СССР деятелем, Тевфиком Арифом, казахстанским девелопером, который основал фирму недвижимости Bayrock с офисами в Trump Tower, сообщают далее авторы. "Сатер дослужился до поста управляющего директора, и Bayrock заключила партнерство с Трампом для строительства отеля Trump SoHo", - информирует издание. Трамп, Ариф и Сатер запечатлены вместе на фотографиях с церемонии открытия отеля в Манхэттене в 2007 году. "Но вскоре Сатеру пришлось уйти в тень, поскольку стали известны детали его криминального прошлого", - продолжают журналисты. Первая его карьера, в качестве биржевого маклера, внезапно закончилась, когда его посадили за то, что он полоснул мужчину ножкой разбитого бокала "Маргарита". После года отсидки он ввязался в мошенничество на фондовом рынке под руководством мафии. Сатера поймали, но на это раз ему удалось избежать тюрьмы: он заключил сделку с правительством США, предложив свои услуги в обмен на снисходительность. "Объем того, что он делал для правительственных организаций, точно не прояснен", - отмечают авторы материала. Сатер закончил сотрудничать с правительством в 2009 году, когда его наконец приговорили по обвинениям в мошенничестве с ценными бумагами за более чем десятилетие до того; он заплатил штраф в размере 25 тыс. долларов, избежав лишения свободы, пишет издание. "Теперь, однако, его криминальное прошлое стало явным, - говорится далее. - Но существовал еще один крупный игрок на Манхэттене, который был готов воспользоваться особыми умениями Сатера". Как рассказал Сатер изданию New York Magazine, Трамп пригласил его сотрудничать. "Trump Organization настаивает, что Сатер никогда не был сотрудником, но работал вне Trump Tower, и у него была ныне прославившаяся визитка, которая определяла его как "старшего советника" Трампа", - отмечают журналисты. "Что Сатер делал для Трампа с того момента - это часть мозаики, переплетающей Трампа с Москвой", - говорится в статье. Источник: The Guardian