Без малого через четыре недели Германия выбирает новый Бундестаг. Автор публикации в Huffington Post Deutschland проводит параллели между нынешними выборами и выборами, состоявшимися четыре года назад.

"И тогда, - замечает Зебастиан Крист, - немецкие политики не могли адекватно ответить на важнейшие политические вопросы нашего времени. Что быстро привело к негативным последствиям".

"Редко когда Германия сталкивалась с такими серьезными политическими дебатами, как за последние четыре года: украинский кризис, утрата доверия к СМИ, "Пегида", АдГ, отношение к исламу, миграционный кризис, бедность, образование, правый террор, левая агрессия - вот лишь некоторые из насущных тем", - перечисляет издание.

"Но над всеми ними стояла более серьезная проблема: победоносное шествие нового авторитаризма как по Европе, так и по всему миру", - говорится в статье. Через несколько недель после начала протестов на киевском Майдане и "бегства коррумпированного президента Украины Виктора Януковича Россия в ходе сомнительного референдума аннексировала Крым. А через несколько месяцев так называемые "сепаратисты" при поддержке частей регулярной армии РФ захватили отдельные части Донбасса. Впервые в XXI веке границы в Европе были передвинуты насильственным путем".

В это же время Польша выбрала праворадикального президента, партия которого, по слухам, имеет связи с Москвой, добавляет автор.

"Москва публично поддержала миллионным кредитом избирательную кампанию Марин Ле Пен во Франции, а следствие по поводу связей членов предвыборного штаба Трампа с людьми Путина ведется в США до сих пор", - пишет издание.

И в Германии, пишет автор, прослеживается след Москвы практически во всех важных для страны дебатах.

"До сих пор возникали серьезные трудности в поиске единой позиции. Это касается в первую очередь позиции Европы в отношении войны на востоке Украины", - отмечает журналист.

Ультимативным "идиотен-тестом" (так в Германии называют тест для выявления водителей, непригодных для управления автотранспортным средством; здесь: проверка на адекватность. - Прим. ред.) в преддверии выборов в Бундестаг называет автор публикации отношение немецких партий к авторитарной политике Владимира Путина. "Тот, кто все еще поддерживает Путина, не может восприниматься всерьез в политическом плане", - уверен он.

"Левая партия так и не смогла подобрать правильных слов еще в ходе кровавых авиаударов российских ВКС по Алеппо. (...) СДПГ уже много лет занята поиском ориентированного на ценности курса в политике в отношении России. Два бывших председателя партии глубоко увязли в махинациях режима в Москве: Герхард Шредер и Маттиас Платцек. АдГ еще с 2014 года выступает за отмену антироссийских санкций, а лидер СвДП Кристиан Линднер подлил масла в огонь дискуссий, призвав принять ситуацию с аннексией Крыма", - напоминает автор.

И лишь ХДС/ХСС и Зеленые "пока не дали маху в этом вопросе", пишет издание.