Ядерные амбиции Ким Чен Ына и воинственность Трампа

Хрупкому статус-кво на Корейском полуострове угрожает ракетно-ядерная программа Пхеньяна, но и непредсказуемость Трампа, пишут СМИ. Япония и Южная Корея волей-неволей подумывают о собственных ядерных арсеналах. Немецкий эксперт считает "эффективной и жестокой мерой" воздействия на режим эмбарго на поставки продуктов питания в Северную Корею, но признает, что Совбез не пойдет на это из гуманитарных соображений.

Президент Трамп дистанцировался от возобновления переговоров с Пхеньяном, написав в Twitter: "США говорили с Северной Кореей и платили им вымогаемые деньги 25 лет. Разговоры - это не ответ!" - сообщают корреспонденты The Times.

"Такое возвращение к бряцанию саблями вызовет опасения, что Трамп может разрушить хрупкое понимание, которое помогало поддерживать мир на Корейском полуострове, - осознание, что ни одна из сторон не хочет первой применить ядерное оружие", - говорится в статье.

"Этому временному статус-кво, по-видимому, угрожают две вещи: северокорейские ядерная и ракетная программы и непредсказуемость Трампа", - указывают авторы.

"Эксперты считают возможной ситуацию, в которой Пхеньян наносит удар по американским войскам в Северной Корее или Японии, чтобы предупредить атаку, которую он - справедливо или нет - сочтет неминуемой. Тогда руководству США придется решать, выполнять ли обязательства по договору, несмотря на то, что ценой может оказаться ядерный удар по американскому городу", - рассуждают журналисты.

Японские и южнокорейские специалисты по стратегическому планированию обдумывают долгосрочные варианты, не сомневается издание. "Возможности включают в себя примирение с Китаем или обретение собственного ядерного оружия", - говорится в статье.

Журналист El Mundo Хавьер Эспиноса тоже полагает, что Япония и Южная Корея намерены противостоять северокорейским программам разработки ракет и ядерного оружия с помощью гонки вооружений.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин одновременно ратует за шаги к сближению с Северной Кореей и за укрепление вооруженных сил. Ожидается, что в пятницу он представит новый оборонный бюджет, выросший на 6,9% по сравнению с 2016 годом.

"В июле Сеул получил разрешение Вашингтона на наращивание мощи своих ракет, а в минувший вторник, после испытаний северокорейской ракеты, распространил кадры с испытаний новых ракет", - говорится в статье. В июне южнокорейские военные объявили об успешных испытаниях ракеты Hyunmoo-2 с радиусом дальности 800 км.

"Кроме того, действия Северной Кореи побуждают Сеул и Токио забыть о многочисленных разногласиях в новейшей истории и крепить альянс, противостоящий экспансии военной программы Пхеньяна", - отмечает Эспиноса. В среду Мун и премьер-министр Японии Абэ договорились "максимально" ужесточить давление на Северную Корею.

По мнению автора, гонка вооружений может усилиться, поскольку северокорейское информагентство ЦТАК в среду заявило, что Ким Чен Ын требует осуществлять новые запуски ракет "по целям в Тихом океане" и называет последние испытания "важной прелюдией" к потенциальному удару по США.

Японский политолог Акира Катор полагает: если Пхеньян устроит шестые по счету ядерные испытания, среди японцев возрастет популярность идеи обзавестись своим ядерным оружием (пока на такой позиции стоит меньшинство).

Администрация Трампа несколько раз высказывалась спокойно, если и не с полным одобрением, о перспективе того, что Япония или Южная Корея обзаведутся собственными атомными арсеналами.

По словам экспертов, у Японии есть необходимые технологии и запасы плутония, но для создания атомной бомбы пришлось бы изменить конституцию, а широкие слои населения будут против.

В Южной Корее 60% граждан, напротив, поддержали бы разработки атомной бомбы, говорится в статье.

Весь мир думает над тем, как не допустить военного обострения конфликта вокруг Северной Кореи, пишет Focus. Ряд государств ответил на провокации северокорейского лидера Ким Чен Ына санкциями, но никакие санкции не дают результата. Несмотря на запреты на экспорт продукции, Пхеньяну удается торговать с внешним миром: продажи оружия странам-изгоям и террористическим группировкам обеспечивают ему хороший доход, а хакерские атаки на сети иностранных финансовых институтов приносят валюту. Какие же меры могут действительно серьезно ударить по Северной Корее? Focus поговорил об этом с экспертом по КНДР Хансом Гюнтером Хильпертом.

Самой действенной и жестокой мерой, по его мнению, стали были санкции на поставки продуктов питания: "Согласно стандартам ООН, 40% населения Северной Кореи недоедает. В первую очередь Северная Корея зависит от импорта зерна". Однако подобные санкции, уверен Хильперт, "Совбез никогда не примет их по гуманитарным соображениям".

Поэтому куда более вероятными эксперту представляются санкции в таких сферах, как импорт сырья, судоходство и подневольный труд за границей.

Рассуждая о нефтяном эмбарго, Хильперт указал, что его эффективность под вопросом: "Никакой точной информации о нефтяных резервах КНДР нет, и потому может пройти несколько лет, прежде чем это эмбарго принесет плоды".

Также удар по режиму может быть нанесен через судоходство, которое "незаменимо для импорта и экспорта товаров в Северную Корею", а также "служит целям контрабанды", отметил эксперт.

Помимо этого, Хильперт предлагает отказаться от заключения договоров о найме северокорейских работников. Сейчас режим Ким Чен Ына поставляет за границу подневольных работников, и Россия и Китай довольно широко этим пользуются. "Если Китай и Россия разорвут договора с этими наемными работниками, Пхеньян потеряет значительную часть своих валютных доходов, что отразится на военных", - уверен Хильперт.

Между тем Хильперт считает маловероятным, что в Совбезе ООН будет одобрена хотя бы одна из трех названных мер: "Санкции, вероятнее всего, не будут приняты из-за вето Китая и России".

Более того, даже если Совбез пойдет на это, "вряд ли санкции смогут навредить Киму немедленно". "Ухудшение качества жизни людей никак не скажется на курсе руководства страны. В случае чего Ким заставит людей голодать ради достижения своих военных целей", - сказал специалист по региону.