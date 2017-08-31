Что нужно запомнить из длинного интервью Макрона Le Point

В четверг президент Франции Эмануэль Макрон долго высказывал свои мысли в интервью изданию Le Point. Он вернулся к рассмотрению начала своего президентского мандата и обратился к предстоящим задачам. Вот что нужно усвоить из этого интервью, по мнению редакции Le Journal du Dimanche.

100 дней - это "не столь важный период"

Символическая планка - 100 дней у власти - не представляет собой такую уж важную веху, считает Макрон, который иронизирует по поводу Франции как "единственной страны, которая два года ведет президентскую кампанию за то, чтобы править три месяца". Он добавил, что подготовился к тому, чтобы "жить в течение нескольких месяцев в обстановке народного нетерпения". Тем не менее, президент выказал удовлетворение своими первыми шагами, а также дал отпор своим противникам, "которые сначала говорили, что я самозванец, оппортунист, затем - что моя победа невозможна, и наконец - что я не наберу большинства в Национальном собрании": "Силы старого мира по-прежнему там, они всегда вовлечены в битву за то, чтобы сорвать планы Франции".

Кодекс законов о труде: "реформа глубокого преобразования"

Президент упомянул о Кодексе законов о труде, поскольку его правительство сегодня представляет постановления, нацеленные на его изменение. Речь идет о "реформе глубокого преобразования", уверяет глава государства, который желает "продолжить снижение массовой безработицы, в результате чего можно будет не возвращаться к этому вопросу в течение пяти лет".

Адресное жилищное пособие: начинать со снижения на 5 евро

Макрон намерен начать со снижения на 5 евро адресного жилищного пособия, но "только в рамках глубокого преобразования, которое должно вызвать снижение квартплаты", пояснил он.

"Нет сожаления" после полемики о Вооруженных силах

Другая тема, вызвавшая полемику в начале президентского мандата, - Вооруженные силы Франции. Макрон в интервью заявил, что он "не сожалеет" и "полностью берет на себя" кризис, который в июле привел к отставке главы Генштаба Пьера де Вилье. "Происходит буря в стакане воды, поскольку люди утратили понимание того, что такое Пятая Республика и как она функционирует (...). Вооруженные силы не делают то, что им хочется, они не действуют на автопилоте", - подчеркнул президент.

Макрон обещает "революцию в сфере образования"

Макрон сказал, что жеребьевка в университетах больше не будет в ходу и что он намерен "приступить к революции в сфере образования". Он также желает "сделать доступ к высшему образованию более прозрачным, четким и практичным".

Повышение единого социального налога: "нагрузка" увеличится лишь для "самых обеспеченных"

Макрон напомнил о своем стремлении снизить взносы работников на социальные нужды благодаря повышению единого социального налога. Президент намерен возложить "нагрузку" на "самых обеспеченных". "Бедными сегодня чаще оказываются не столько пенсионеры, сколько молодые. Таким образом, я прошу самых обеспеченных взять на себя нагрузку, я уже это говорил. И их нагрузка позволит компенсировать вознаграждение за труд", - подчеркнул он.

По отношению к Трампу, Путину и Польше - "прямой и откровенный разговор"

Наконец, Эммануэль Макрон коснулся международных отношений. "Я хочу, чтобы Европа стала континентом, сопоставимым с американской и китайской державами", - сказал он. Однако "без экономического и социального преобразования можно забыть о величии". Он настаивает, изобличая "без обиняков" нежелание Польши проводить реформу, связанную с директивой по временным рабочим, "и, в более широком смысле, - вызывающую крайнюю обеспокоенность политику польского правительства, которая ставит под сомнение европейскую солидарность и даже правовое государство". Президент отстаивает свое право на "прямой и прагматичный разговор со своими зарубежными коллегами". "Я разговариваю со всеми, в прямой и откровенной манере, несмотря на то, что существует обычай не говорить о вопросах, способных вызвать досаду", - заявил он. К примеру, "я считаю своей обязанностью разговаривать (с турецким президентом Реджепом Тайипом) Эрдоганом каждую неделю, как вам известно", указал он.