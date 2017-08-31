Томас Остермайер вступился за Кирилла Серебренникова

Художественный руководитель берлинского театра "Шаубюне" (Schaubühne) стал автором петиции за прекращение преследований, направленных против российского режиссера и деятеля кино Кирилла Серебренникова, пишет журналистка французской Le Monde Брижит Салино.

В Европе усиливается движение в поддержку Кирилла Серебренникова. Эльфрида Елинек, нобелевский лауреат по литературе, подписала петицию, составленную Томасом Остермайером, художественным руководителем берлинского театра "Шаубюне", с просьбой прекратить преследования российского режиссера и деятеля кино, помещенного под домашний арест в Москве после того, как в ночь с 21 на 22 августа он был арестован в Санкт-Петербурге, где он снимал фильм, говорится в статье. Срок его домашнего ареста - до 19 октября, однако он может быть продлен на время подготовки предстоящего судебного процесса.

Сразу после объявления об аресте режиссера, которого он считает "другом и прогрессивным деятелем искусства", Томас Остермайер и его драматург Мариус фон Майенбург организовали митинг перед посольством России в Берлине. В тексте выпущенной вслед за этим петиции они обращаются с просьбой к российскому министерству "прекратить уголовное преследование, а также все неправдоподобные и ложные обвинения" против Кирилла Серебренникова. Как уточняют они, Серебренников теперь должен носить электронный браслет, мешающий ему пользоваться интернетом и отправлять электронные письма, он также не может контактировать ни с кем, кроме самых близких членов своей семьи, передает журналистка.

Томас Остермайер и Мариус фон Майенбург также обратились к немецким властям с просьбой вмешаться "самым решительным образом, с тем чтобы Кирилл Серебренников не оказался в тюрьме в результате политически мотивированной клеветнической кампании, жертвой которой он стал", пишет Салино.

Петиция, размещенная в интернете 27 августа, уже в среду 30 августа собрала более 10 тыс. подписей, среди подписантов - австралийская актриса Кейт Бланшетт, французская художница Софи Калле, немецкий актер Ларс Айдингер, британский писатель Дэвид Харроуэр, американский писатель Тони Кушнер, французский писатель Эдуард Луи, британский режиссер Саймон МакБёрни, немецкий драматург Фальк Рихтер, швейцарский режиссер Мило Рау, французский философ и социолог Джеффроу де Лагаснери, боснийский кинорежиссер Данис Танович, российский и германский композитор Сергей Невский, французский философ Дидье Эрибон, немецкий сценарист Джулиан Розефельдт, немецкий режиссер Марен Аде, немецкий пианист Игорь Левит, немецкая актриса Нина Хосс, немецкий кинорежиссер Фолькер Шлендорф... В интернете выложены четыре версии петиции ("Свободу Кириллу Серебренникову"), на английском, немецком, русском и французском языках, передает журналистка.