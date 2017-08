31 августа 2017 г. Ричард Ллойд Пэрри, Риз Блейкли | The Times Воинственные разговоры Трампа нагнетают страх войны в Корее "Президент Трамп обесценил возможность дипломатического решения ядерного противостояния с Северной Кореей, обвинив Пхеньян в попытке шантажа США и их союзников, - пишут журналисты Ричард Ллойд Пэрри и Риз Блейкли в The Times. - Он дистанцировался от возобновления переговоров, написав в Twitter: "США говорили с Северной Кореей и платили им вымогаемые деньги 25 лет. Разговоры - это не ответ!". "Такое возвращение к бряцанию саблями вызовет опасения, что Трамп может разрушить хрупкое понимание, которое помогало поддерживать мир на Корейском полуострове, - осознание, что ни одна из сторон не хочет первой применить ядерное оружие", - говорится в статье. "Этому временному статус-кво, по-видимому, угрожают две вещи: северокорейские ядерная и ракетная программы и непредсказуемость Трампа", - указывают авторы. "Перед США, как кажется, стоит мучительная дилемма. Эксперты считают возможной ситуацию, в которой Пхеньян наносит удар по американским войскам в Северной Корее или Японии, чтобы предупредить атаку, которую он - справедливо или нет - сочтет неминуемой. Тогда руководству США придется решать, выполнять ли обязательства по договору, несмотря на то, что ценой может оказаться ядерный удар по американскому городу", - рассуждают журналисты. "Японские и южнокорейские специалисты по стратегическому планированию не будут публично заявлять об этом, но они обдумывают подобные сценарии и размышляют о долгосрочных вариантах. Возможности включают в себя примирение с Китаем или обретение собственного ядерного оружия", - говорится в статье. Источник: The Times