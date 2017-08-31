"Газпрому" как никогда нужна Западная Европа

"Газпром", крупнейший в мире газовый концерн, переживает непростые времена существенного сокращения доходов, пишет Die Welt.

"Ситуация ни с одним другим концерном так не обнажает проблемы российской экономики, как с "Газпромом". Именно на примере газового гиганта становится очевидной конкуренция с Америкой и непосредственным образом ощущаются как последствия антироссийских санкций, так и снизившейся цены на нефть", - констатирует автор публикации Эдуард Штайнер.

Если судить по голым цифрам, то концерн по-прежнему представляет собой крепко стоящего на ногах гиганта: по последним данным, "за первое полугодие текущего года концерн продал в Западную Европу 119,1 млрд кубометров голубого топлива (...) - примерно на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сообщает издание.

И только цена на газ, зависящая от нефтяных цен, совсем не радует: за первые полгода она снизилась на 13% по сравнению с прошлогодними показателями. "За первое полугодие 2017 года прибыль компании сократилась на 37% по сравнению с первым полугодием 2016 года, что составило порядка 5,4 млрд долларов", - говорится в статье.

Еще более проблематичным становится тот факт, что "концерн попал под перекрестный огонь в геополитической конфронтации между Россией и США. Хотя "Газпром" и не значится в европейском санкционном списке, однако американцы, принимая новый пакет антироссийских санкций, хотели не допустить в первую очередь расширения "Северного потока", любимого детища российского газового гиганта. С его помощью концерн планировал обеспечить себе долговременную доминирующую позицию на европейском рынке. США, в свою очередь, не скрывают, что сами хотят примерить на себя роль значимого поставщика газа в Европу, составив конкуренцию "Газпрому", передает Die Welt.

"Бизнес в Европе жизненно необходим "Газпрому". Там, - замечает Штайнер, - можно заработать больше, чем дома. Цена на газ на внутреннем рынке составляет всего лишь 3761 рубль за тысячу кубометров - треть от внешней цены на энергоноситель. И падение внутрироссийской цены может продолжиться. Это связано с агрессивно растущей конкуренцией на внутреннем рынке".

"Но ситуация может резко измениться, - замечает автор статьи. - Глава крупнейшего нефтяного концерна "Роснефть" поставил перед собой цель положить конец доминированию "Газпрома". План Игоря Сечина может увенчаться успехом по той причине, что он представляет собой самого влиятельного человека в государстве после Владимира Путина. Эксперты усматривают связь с запланированным назначением Герхарда Шредера в совет директоров "Роснефти": экс-канцлер якобы должен будет выступить посредником в споре с "Газпромом".